Das Schaffhauser Kantonsgericht hat einen 28-jährigen Somalier wegen Mordes an einem 25-jährigen Mann im Jahr 2023 zu 19 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Das Urteil sieht zudem einen 15-jährigen Landesverweis vor. Die Tat fand im September 2023 in der Schaffhauser Altstadt statt.

Das Schaffhauser Kantonsgericht hat am [aktuelles Datum] einen 28-jährigen Staatsbürger Somalias zu einer schweren Freiheitsstrafe von 19 Jahren verurteilt. Die Haftstrafe erging wegen Mordes an einem 25-jährigen Mann, der am 30. September 2023 in Schaffhausen ums Leben kam. Neben der langen Freiheitsstrafe verhängte das Gericht zusätzlich einen 15-jährigen Landesverweis, der dem Täter den Aufenthalt in der Schweiz untersagt.

Unmittelbare Umstände des Tathergangs

Der Vorfall, der zur Anklage und schließlich zum Urteil führte, ereignete sich am 30. September 2023 vor einem Club in der Schaffhauser Altstadt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft schlug der Angeklagte dem 25-jährigen Opfer zunächst eine Flasche über den Kopf. Im weiteren Verlauf des Angriffs stach er dem Mann ein Messer in den Hals, was letztlich tödlich verlief. Diese taterzählenden Details bilden das fundamentale Gerüst der Anklage.

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Rechtliche Einordnung und Staatsanwaltschaft

Das Schaffhauser Kantonsgericht folgte in seiner Urteilsbegründung weitgehend den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Die Behörde hatte eine strenge Bestrafung gefordert, da der Angeklagte die Tötung eines Menschen in einer Weise beging, die als besonders schwerwiegend eingestuft wurde. Die Kombination aus der physischen Gewalt durch den Flaschenanschlag und dem nachfolgenden Stich mit einer Waffe führte zur Einstufung als Mord und nicht nur als Totschlag.

Strafmaß und Maßnahmen gegen den Täter

Neben der 19-jährigen Freiheitsstrafe ist der 15-jährige Landesverweis ein zentraler Bestandteil des Urteils. Diese Maßnahme soll verhindern, dass der 28-Jährige nach Verbüßung seiner Haftstrafe in der Schweiz bleibt. Das Kantonsgericht entschied sich für diese strenge Kombination, um die Gesellschaft zu schützen und der Schwere der Tat Rechnung zu tragen. Beide Strafen wurden zusammen verhängt, wobei die Haftzeit vor dem Ausweisungsverfahren zu verbüßen ist.

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Kontroverse um die Verteidigungslinie

Die Verteidigerin des Beschuldigten bestritt im Prozess den Einsatz des Messers als entscheidendes Tötungsmedium. Sie beantragte stattdessen einen Schuldspruch wegen schwerer Körperverletzung, was zu einer deutlich geringeren Strafe geführt hätte. Diese abwehrende Strategie scheiterte vor dem Kantonsgericht, da die Beweislage und die Anträge der Staatsanwaltschaft die Auslegung der Verteidigung nicht überzeugten.

Weiteres rechtliches Verfahren

Das Urteil ist aktuell noch nicht rechtskräftig. Es steht allen Prozessbeteiligten offen, Einspruch oder Berufung einzulegen. Eine mögliche Weiterziehung des Falls ans Obergericht ist rechtlich vorgesehen und möglich. Erst nach Ablauf der Rechtsmittelfristen oder nach einer allfälligen Bestätigung durch eine höhere Instanz wird das Urteil vollstreckbar. Bis dahin bleibt der Angeklagte in Haft.