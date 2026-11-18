Vor dem Kriminalgericht Luzern nimmt der 65-Jährige Stellung. Er behauptet, sich im Kampf ums Überleben gewehrt zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vorsätzliche Tötung vor.

Ein 65-jähriger Mann aus Sri Lanka hat am Mittwoch vor dem Kriminalgericht Luzern in seinem Prozess bezüglich eines tödlichen Übergriffs auf einen entfernten Verwandten ausgesagt. Der Angeklagte bestreitet, die Tat vorsätzlich begangen zu haben, und behauptet, er habe sich lediglich gegen einen tödlichen Angriff seines Kontrahenten gewehrt, der ihn zuvor erstickt und mit dem Tod bedroht habe.

Darstellung des Tathergangs und der Vorwürfe

Der Beschuldigte erklärte den Gerichtssaal, er habe das mitgeführte Messer nur zur eigenen Absicherung zur Trauerfeier mitgebracht, bei der der Vorfall 2023 stattfand. Er gab zu, das Messer in die Hand genommen zu haben, betonte jedoch, er habe nicht zugestochen. Stattdessen schilderte er, dass der Kontrahent ihn gewürgt habe und er das Messer nur als letzte Eskalationsstufe eingesetzt habe, um sein Leben zu retten.

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Die Staatsanwaltschaft Lastschrift dem 65-jährigen Mann vor, er habe das Messer bereits vor der Begegnung an die Trauerfeier mitgebracht, um es für einen möglichen Streit einzusetzen. Ihr Vorwurf lautet, dass er seinem Kontrahenten vorsätzlich mehrere Messerstiche zugefügt habe, was auf eine prämeditierte Handlung hindeutet, anstatt auf eine spontane Notwehrsituation.

Beweise und Zeugenaussagen im Fokus

Während der Vernehmung wies die Gerichtsreferentin den Angeklagten darauf hin, dass die vorliegenden Zeugenaussagen seinem Bericht widersprachen. Mehrere Zeugen hätten den Hergang anders dargestellt als der Beschuldigte behauptet, was die Glaubwürdigkeit seiner Version der Selbstverteidigung erheblich erschwert.

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Auf diese Diskrepanz reagierend, argumentierte der Mann, dass die Zeugen Freunde und Verwandte des Opfers seien. Er führte aus, diese hätten ein klares Interesse daran, den Kontrahenten nicht zu belasten, was zu einer einseitigen Darstellung der Ereignisse geführt habe. Seine Verteidigung stützt sich somit auf die These einer manipulativen Zeugenlandschaft.

Kontext der Konfliktdynamik

Der Vorfall ereignete sich während einer Trauerfeier, was die emotionale Anspannung und die Komplexität der zwischenmenschlichen Dynamik unterstreicht. Der Kontrahent soll den Mann zuvor bereits mit dem Tod bedroht haben, was dieser als zentrale Provokation darstellt, die seine Handlungen im Moment der Tat rechtfertige. Diese Androhung stellt einen kritischen Faktor in der Bewertung der Notwehrsituation dar.

Weiterer Verfahrensablauf und rechtliche Einordnung

Der Prozess vor dem Kriminalgericht Luzern setzt sich fort, um die widersprüchlichen Angaben der Staatsanwaltschaft und des Angeklagten sowie die Zeugenaussagen kritisch zu prüfen. Die Frage, ob es sich um vorsätzliche Tötung oder um übersteigerte Notwehr handelte, ist entscheidend für das Urteil. Die Gerichte müssen nun die Glaubwürdigkeit der Zeugen gegenüber der Aussage des Beschuldigten abwägen.

Die rechtliche Einordnung der Tat erfordert eine detaillierte Analyse, ob die mitgebrachte Waffe als vorbereitete Tatwaffe oder als Notfallinstrument gewertet wird. Der Schutz vor einer vorverurteilenden Betrachtung bleibt zentral, während die Beweisaufnahme die Faktenlage klären muss. Das Gericht wird am Ende entscheiden, ob die Argumente der Selbstverteidigung unter den gegebenen Umständen Bestand haben.