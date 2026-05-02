Mordaschows Superjacht Nord umsegelt Sanktionen – Reise durch die Straße von Hormus

Die Luxusjacht des sanktionierten russischen Oligarchen Alexei Mordaschow, die Nord, wurde in der Straße von Hormus gesichtet und scheint Sanktionen zu umgehen. Die Jacht wurde auf den Seychellen beobachtet, nachdem sie Dubai verlassen und in Oman angelegt hatte.

Die Durchfahrt der Superjacht Nord , im Besitz des sanktionierten russischen Oligarchen Alexei Mordaschow , durch die Straße von Hormus hat am vergangenen Wochenende internationale Aufmerksamkeit erregt.

Die 142 Meter lange Jacht, deren Wert auf über 500 Millionen Dollar geschätzt wird, ist formal auf eine Firma registriert, die seiner Ehefrau gehört. Die Frage, ob die Jacht für diese Passage eine Genehmigung von iranischer Seite erhalten hat, bleibt unbeantwortet. Laut der Nachrichtenagentur Reuters verließ die Nord Dubai am vergangenen Freitag und erreichte am Sonntagmorgen den Jachthafen Al Mouj in der omanischen Hauptstadt Maskat, wie Daten der Plattform Marine Traffic zeigen. Der Oman diente jedoch offenbar lediglich als Zwischenstopp.

Eine Reporterin vor Ort, die sich derzeit auf den Seychellen aufhält, konnte die Jacht vor der Küste von Sainte Anne beobachten. Sie berichtete, dass keine Personen auf der Jacht erkennbar waren, da diese zu weit entfernt war. Die Jacht befindet sich nun seit einiger Zeit vor dem Hafen von Mahé, und ein kleineres Boot hat sich in Richtung Land begeben. Alexei Mordaschow wurde am 28.

Februar 2022 auf die Sanktionsliste der Europäischen Union gesetzt, nur wenige Tage nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Seitdem sind seine Vermögenswerte in der EU eingefroren, und ihm ist die Einreise in die Europäische Union verwehrt. Obwohl die Luxusjacht Nord offiziell nicht ihm gehört, deuten Unterlagen auf das Gegenteil hin: Im Jahr 2022 wurde das Schiff auf eine Firma seiner Ehefrau übertragen. Dieser Schritt wirft erhebliche Fragen auf.

Bereits im März desselben Jahres erlitt Mordaschow einen ersten Rückschlag, als die italienische Polizei im Hafen von Imperia die 65 Meter lange Lady M, eines seiner kleineren, aber dennoch beeindruckenden Schiffe, beschlagnahmte. Mordaschows immenses Vermögen basiert hauptsächlich auf dem Stahl- und Bergbaukonzern Severstal, dem führenden Unternehmen dieser Branche in Russland.

Mit einem geschätzten Vermögen von 37 Milliarden Dollar zählt er laut dem US-Magazin Forbes nicht nur zur globalen Elite der Superreichen, sondern steht auch an der Spitze der Liste der reichsten Russen. Die Sanktionen sollen seine wirtschaftliche Macht untergraben und Druck auf das russische Regime ausüben. Die Umstände der Jachtdurchfahrt und die Übertragung des Eigentums auf die Ehefrau Mordaschows werfen Fragen nach der Wirksamkeit der Sanktionen auf.

Es ist offensichtlich, dass versucht wird, die Sanktionen zu umgehen und das Vermögen des Oligarchen zu schützen. Die Beobachtung der Jacht durch unsere Reporterin auf den Seychellen zeigt, dass die Nord weiterhin in Bewegung ist und möglicherweise versucht, einen sicheren Hafen zu finden, der nicht den Sanktionen unterliegt. Die Tatsache, dass die Jacht zunächst in Oman ankerte, könnte darauf hindeuten, dass versucht wurde, die Herkunft zu verschleiern oder eine Genehmigung für die Weiterfahrt zu erhalten.

Die internationale Gemeinschaft steht vor der Herausforderung, die Einhaltung der Sanktionen zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Vermögenswerte sanktionierter Personen nicht durch komplexe Eigentumsstrukturen oder die Nutzung von Drittländern geschützt werden können. Die Verfolgung der Nord und anderer Luxusgüter, die mit sanktionierten Personen in Verbindung stehen, ist ein wichtiger Bestandteil der Bemühungen, den Druck auf Russland aufrechtzuerhalten und das Land für seine Aggression in der Ukraine zur Rechenschaft zu ziehen.

Die weitere Entwicklung dieser Situation wird genau beobachtet werden, um mögliche Versuche der Sanktionsumgehung aufzudecken und zu verhindern





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