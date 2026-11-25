EU-Kommissionspräsident Costa betont Fortschritte bei Montenegro und Albanien. Dialog zur schrittweisen Integration startete Anfang nächsten Jahr für Westbalkan-Länder.

Bei einem Gipfeltreffen in Brüssel haben die führenden Vertreter der Europäischen Union und der Westbalkan-Staaten die strategische Bedeutung der Erweiterungsbemühungen neu bewertet. Die teilnehmenden Länder, darunter Montenegro und Albanien, haben nach Ansicht der EU-Führung deutliche Fortschritte erzielt, die belegen, dass der Eintritt in die Union keine bloße Illusion darstellt, sondern eine greifbare Realität für jene Nationen ist, die aktiv und konsequent Reformen umsetzen. Diese positive Entwicklung wurde als wichtiger Signalgeber für die gesamte Region interpretiert.

Montenegro als Vorreiter des EU-Beitrittsprozesses

Die Europäische Kommission hat spezifische Zahlen und Zeitpläne für die Aufnahme Montenegros präzisiert. Montenegro zählt aktuell etwa 620.000 Einwohner und wird von der Kommission als potenzieller Kandidat für eine Aufnahme im Jahr 2028 eingestuft. Diese Prognose unterstreicht die Dringlichkeit und Realisierbarkeit des Erweiterungsprozesses. Im Jahr 2024 wurde bereits mit der Ausarbeitung des Beitrittsvertrags mit Montenegro begonnen, ein historischer Meilenstein in der Integrationsgeschichte.

Also read Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien - Sandoz und Richemont höher

Josep Borrell, der Hohe Vertreter der EU für Außenpolitik, hob bei der Pressekonferenz hervor, dass dieser Schritt seit mehr als zehn Jahren nicht mehr unternommen worden sei. Die Wiederaufnahme formaler Vertragsverhandlungen markiert einen signifikanten Paradigmenwechsel in der Beziehung zwischen Brüssel und dem adriatischen Land. Es zeigt, dass institutionelle Strukturen und diplomatische Kanäle für eine Vertiefung der Beziehungen wieder vollständig aktiviert wurden.

Geopolitische Notwendigkeit und interne Stabilität

Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, betonte am Abend bei der Pressekonferenz, dass die Aufnahme weiterer Staaten im direkten Interesse der Europäischen Union liegt. Sie verwies darauf, dass sich die geopolitische Welt um uns herum rapide verändert und sich die externen Herausforderungen für Europa intensivieren. Eine stärkere und geeintere Europäische Union sei die entscheidende Voraussetzung, um diese komplexen globalen und regionalen Herausforderungen erfolgreich bewältigen zu können.

Advertisement

Die Logik der Erweiterung zielt dabei nicht nur auf wirtschaftliche Integration, sondern vor allem auf politische Stabilität ab. Durch die Einbindung der Westbalkan-Länder soll ein stabilerer Rahmen für Sicherheit und Demokratie geschaffen werden. Die Kommission sieht in der Annäherung an die Standards der Union einen wichtigen Beitrag zur Abwehr externer Einflüsse und zur Festigung der europäischen Wertschöpfungskette.

Dialog zur schrittweisen Integration und Binnenmarktzugang

Um die Westbalkan-Staaten bereits vor einem eventuellen endgültigen Beitritt näher an die Europäische Union heranzuführen, plant die EU-Kommission konkrete nächste Schritte. Anfang des kommenden Jahres wird man mit jedem einzelnen Partnerland einen strukturierten Dialog über eine schrittweise Integration aufnehmen. Dieses Verfahren soll es den Ländern ermöglichen, von den Vorteilen des europäischen Binnenmarktes zu profitieren, ohne den gesamten acquis communautaire bereits vollumfänglich umsetzen zu müssen.

Man werde dabei neue Möglichkeiten im Binnenmarkt ausloten, die eine tiefere wirtschaftliche Verflechtung ermöglichen. Ziel ist es, Handelshemmnisse abzubauen und den Austausch von Dienstleistungen, Kapital und Personen zu erleichtern. Diese Phase der partiellen Integration dient als Brücke zwischen der Kandidatenschaft und der vollständigen Mitgliedschaft.

Politische Lage in Montenegro und diplomatische Absprachen

Die aktuelle politische Lage in Montenegro wurde bei den Gesprächen in Brüssel ebenfalls erörtert. Josep Borrell erklärte die Situation im Zusammenhang mit der Übergangsphase, in der sich das Land nach dem Wahlsieg der Studentenbewegung vor wenigen Wochen befindet. Diese innenpolitischen Entwicklungen haben direkte Auswirkungen auf die Verhandlungsprozesse mit der EU und erfordern diplomatische Feinabstimmungen.

Advertisement

Borrell berichtete, dass er in direktem Kontakt mit dem kommissarisch amtierenden Präsidenten Aleksandar Cupic gestanden habe. Cupic habe in diesem Gespräch mitgeteilt, dass er aufgrund von dringenden Arbeiten im serbischen diplomatischen Umfeld vorübergehend abwesend sei. Diese Information verdeutlicht die komplexen regionalen Verflechtungen und die Bedeutung bilateraler Beziehungen für die Stabilität der einzelnen Staaten.