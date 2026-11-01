Monsters of Rock Cruise 2026: Beck und Lupi berichten von der Reise

Dani Beck und Urs Hofstetter berichten von der Monsters of Rock Cruise 2026. Im Podcast Widmerei teilen sie die besten Konzertausrufe und Plattenkäufe.

Dani Beck und Urs Hofstetter, zwei leidenschaftliche Rock-Enthusiasten, haben kürzlich von ihren Erfahrungen auf der Monsters of Rock Cruise 2026 berichtet. Während der Reise blicken die beiden Musiker und Musikfreunde auf die jüngsten Entwicklungen in der Rockszene zurück. Sie diskutieren darüber, ob ernsthafte Nachwuchssorgen im Rock'n'Roll-Geschäft bestehen oder ob sich am Horizont ein berühmter Silberstreif zeigt. Viele ihrer musikalischen Helden aus der Kindheit sterben langsam aber sicher weg oder gehen in den Ruhestand. Diese Beobachtungen stehen im Mittelpunkt ihrer aktuellen Gespräche und Reflexionen über die Zukunft der Musik.

Beck und Lupi im Podcast Widmerei

Die beiden präsentieren im Podcast Widmerei ihre neue Sendereihe Beck'n'Lupi. Diese läuft unter dem Motto We are Beck'n'Lupi. And we talk Rock'n'Roll! Sie tauchen tief in die gemeinsamen Erinnerungen ihrer beiden Lebenswege ein. Dabei erzählen sie von den besten und kuriosesten Konzert-Erlebnissen, die sie je besucht haben. Auch die prägendsten Plattenkäufe ihrer Vergangenheit kommen nicht zu kurz in den ausufernden Gesprächen. Sie diskutieren sogar die grossartigsten Gitarrensoli aller Zeiten und teilen ihre subjektiven Meinungen dazu.

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Der Podcast Widmerei ist der Ort, an dem Menschen und die grossen Fragen des Lebens im Mittelpunkt stehen. Der Gastgeber Dominik Widmer trifft sich hier wöchentlich mit verschiedenen Persönlichkeiten. Zu den Gästen zählen anerkannte Fachleute sowie verborgene Heldinnen und Helden des Alltags. Gemeinsam sprechen sie darüber, was diese Menschen prägt, bewegt und antreibt. Die Gespräche führen sie persönlich, frisch von der Leber und immer mit Tiefgang.

Jonny Fischer und sein Humor

Neben den Rock-Experten stellt der Podcast auch andere interessante Persönlichkeiten vor. So wird Jonny Fischer vom Ensemble DivertiMento vorgestellt. Er bringt seit Jahren die Schweiz zum Lachen und ist dort als Komiker sehr bekannt. Doch hinter der humorvollen Fassade des DivertiMento-Sterns steckt ein Mensch, der sich intensiv mit sich selbst auseinandersetzt. Fischer reflektiert seine Vergangenheit und fragt sich, was passiert, wenn der Applaus verstummt. Diese tiefgründigen Fragen machen seine Arbeit als Entertainer besonders interessant.

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Wenn die Gäste und der Gastgeber einander zuhören, können sie immer etwas lernen. Dies gilt für die Zuhörer ebenso wie für die Beteiligten im Studio. Man erfährt mehr über andere und gleichzeitig mehr über sich selbst. Die Gespräche sind nicht oberflächlich, sondern gehen direkt auf den Punkt. Dies schafft eine Verbindung zwischen den verschiedenen Welten, die im Podcast zusammenkommen.

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