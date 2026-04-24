Monika Stocker verstorben: Eine Ära geht zu Ende

Die ehemalige Zürcher Stadträtin und Grüne Politikerin Monika Stocker ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Sie prägte die Zürcher Sozialpolitik über 14 Jahre und war bekannt für ihre pragmatische Drogenpolitik.

Die ehemalige Zürcher Stadträtin und Grüne Politik erin Monika Stocker ist am 21. April im Alter von 77 Jahren verstorben. Ihr Tod markiert das Ende einer bedeutenden politischen Karriere, die sich über Jahrzehnte hinweg für soziale Gerechtigkeit und eine fortschrittliche Politik in der Schweiz eingesetzt hat.

Geboren 1948 in Aarau, widmete Stocker ihr Leben dem Dienst an der Gemeinschaft und der Gestaltung einer gerechteren Gesellschaft. Ihre akademische Ausbildung in Sozialwissenschaften an der Universität Fribourg legte den Grundstein für ihr tiefes Verständnis sozialer Probleme und ihre Überzeugung, dass politische Lösungen notwendig sind, um diese anzugehen. Sie trat 1986 den Grünen bei und etablierte sich rasch als eine einflussreiche Stimme innerhalb der Partei.

Bereits im Jahr 1987 gelang ihr der Einzug in den Nationalrat, wo sie bis 1991 die Interessen ihrer Wähler vertrat. Doch ihre grösste Wirkung entfaltete Stocker auf kommunaler Ebene in der Stadt Zürich. Im Jahr 1994 wurde sie in den Zürcher Stadtrat gewählt und übernahm die Leitung des Sozialdepartements, eine Position, die sie über 14 Jahre hinweg mit Engagement und Entschlossenheit ausfüllte.

Als Vorsteherin des Sozialdepartements stand Stocker vor zahlreichen Herausforderungen, darunter die Bewältigung der komplexen Probleme der Drogenabhängigkeit und Obdachlosigkeit. Eine ihrer umstrittensten, aber auch international beachteten Entscheidungen war die Räumung der offenen Drogenszene am Letten. Diese Massnahme, die von begleitenden Programmen wie der kontrollierten Abgabe von Heroin begleitet wurde, zielte darauf ab, die Lebensbedingungen der Betroffenen zu verbessern und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Die Räumung des Letten war ein Wendepunkt in der Schweizer Drogenpolitik und wurde weltweit als ein innovativer Ansatz zur Bewältigung der Drogenproblematik diskutiert. Stocker setzte sich dabei für eine pragmatische und humane Politik ein, die sowohl die Bedürfnisse der Betroffenen als auch die Interessen der Bevölkerung berücksichtigte. Ihre Arbeit im Sozialdepartement umfasste jedoch weit mehr als nur die Drogenpolitik.

Sie engagierte sich für die Verbesserung der sozialen Dienstleistungen, die Förderung der Integration von Flüchtlingen und die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung. Monika Stockers Vermächtnis reicht weit über ihre politischen Ämter hinaus. Sie war eine inspirierende Persönlichkeit, die sich durch ihre Integrität, ihre Überzeugung und ihren Mut auszeichnete. Ihre Bereitschaft, auch schwierige Entscheidungen zu treffen und für ihre Überzeugungen einzustehen, machte sie zu einer Respektsperson in der politischen Landschaft der Schweiz.

In einem kürzlichen Interview, das kurz vor ihrem Tod stattfand, äusserte sich Stocker besorgt über die aktuelle Situation in Zürich, insbesondere über die offene Konsumierung von Crack in der Bäckeranlage. Sie fragte sich, wie es dazu kommen konnte, dass sich die Drogenproblematik trotz der in der Vergangenheit unternommenen Anstrengungen erneut verschärft hat. Ihre Frage zeugt von ihrem anhaltenden Engagement für eine wirksame und humane Drogenpolitik. Der Tod von Monika Stocker hinterlässt eine Lücke in der Schweizer Politik und Gesellschaft.

Sie wird als eine Pionierin der Grünen Bewegung und als eine engagierte Kämpferin für soziale Gerechtigkeit in Erinnerung bleiben. Ihr Wirken wird auch zukünftigen Generationen von Politikern und Aktivisten als Vorbild dienen. Die Stadt Zürich und die Grüne Partei haben eine wichtige Weggefährtin verloren, deren Engagement und Visionen massgeblich zur Gestaltung einer fortschrittlichen und sozial gerechten Gesellschaft beigetragen haben. Ihr Tod ist ein Verlust für alle, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen





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