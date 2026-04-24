Die ehemalige Zürcher Stadträtin und Grüne Politikerin Monika Stocker ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Sie prägte die Sozialpolitik der Stadt Zürich über 14 Jahre und war insbesondere für die Räumung der offenen Drogenszene am Letten bekannt.

Die ehemalige Zürcher Stadträtin und Grüne Politik erin Monika Stocker ist am 21. April im Alter von 77 Jahren verstorben. Ihr Tod markiert das Ende einer bedeutenden politischen Karriere, die sich über Jahrzehnte hinweg für soziale Gerechtigkeit und eine fortschrittliche Politik in der Schweiz eingesetzt hat.

Geboren 1948 in Aarau, widmete Stocker ihr Leben dem Dienst an der Gemeinschaft und der Gestaltung einer gerechteren Gesellschaft. Ihre akademische Ausbildung in Sozialwissenschaften an der Universität Fribourg legte den Grundstein für ihr tiefes Verständnis sozialer Probleme und ihre Überzeugung, dass politische Lösungen notwendig sind, um diese anzugehen. Sie trat 1986 den Grünen bei und etablierte sich rasch als eine einflussreiche Stimme innerhalb der Partei.

Bereits im Jahr 1987 gelang ihr der Einzug in den Nationalrat, wo sie bis 1991 die Interessen ihrer Wähler vertrat. Doch ihre grösste Wirkung entfaltete Stocker auf kommunaler Ebene in der Stadt Zürich. Im Jahr 1994 wurde sie in den Zürcher Stadtrat gewählt und übernahm die Leitung des Sozialdepartements. Über 14 Jahre hinweg prägte sie die Sozialpolitik der Stadt Zürich massgeblich.

Ihre Amtszeit war geprägt von mutigen Entscheidungen und innovativen Ansätzen zur Bewältigung sozialer Herausforderungen. Eine der umstrittensten, aber auch international beachteten Massnahmen war die Räumung der offenen Drogenszene am Letten. Diese Operation, die mit einer kontrollierten Heroinabgabe einherging, war ein Pionierprojekt in der Drogenpolitik und erregte weltweit Aufmerksamkeit. Stocker war überzeugt, dass eine pragmatische und humane Drogenpolitik notwendig ist, um die Suchtproblematik wirksam zu bekämpfen und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern.

Sie setzte sich für eine Entkriminalisierung des Drogenkonsums und eine verstärkte Suchtprävention ein. Ihre Politik zielte darauf ab, die Drogenkonsumenten nicht zu stigmatisieren, sondern ihnen Hilfe und Unterstützung anzubieten. Die Räumung des Letten war jedoch nicht ohne Kritik. Einige warfen Stocker vor, die Suchtproblematik zu verdrängen und die Betroffenen zu marginalisieren.

Sie verteidigte ihre Entscheidung jedoch mit dem Argument, dass die offene Drogenszene eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und die Gesundheit der Betroffenen darstellte. In jüngster Zeit äusserte sich Stocker besorgt über die Zunahme des offenen Crackkonsums in der Zürcher Bäckeranlage. Sie fragte sich, wie es dazu kommen konnte, dass trotz der Erfahrungen mit dem Letten erneut eine offene Drogenszene entsteht.

Ihre Beobachtungen und Fragen zeugen von ihrem anhaltenden Engagement für eine wirksame Drogenpolitik und ihrem Wunsch, die Ursachen der Suchtproblematik zu verstehen. Sie betonte, dass es wichtig sei, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und neue Wege zu finden, um die Suchtproblematik zu bewältigen. Stocker hinterlässt ein politisches Erbe, das von Mut, Entschlossenheit und einem tiefen Verständnis für soziale Probleme geprägt ist. Ihre Arbeit hat die Sozialpolitik der Stadt Zürich und der Schweiz nachhaltig beeinflusst.

Sie wird als eine Pionierin der Drogenpolitik und eine engagierte Kämpferin für soziale Gerechtigkeit in Erinnerung bleiben. Ihr Tod ist ein Verlust für die Grüne Partei und die Schweizer Politik insgesamt. Die Aargauer Zeitung berichtet, dass eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung des Artikels zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis nicht gestattet ist





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