Mond leuchtet blaugrün über Japan - ein seltenes Doppel-Phänomen

Der Mond leuchtet blaugrün über Japan und sorgt für Staunen. Hinter diesem Anblick steckt ein seltenes Doppel-Phänomen: Ein Blue Moon trifft auf einen Mikromond. Die NASA sendet in Vorbereitung für die nächste Mondlandung eine Sonde zum Mond, um Wasser zu finden.

Der Mond leuchtet blaugrün über Japan - und sorgt für Staunen. Dahinter steckt ein seltenes Doppel-Phänomen: Ein Blue Moon , der nur alle zwei bis drei Jahre auftritt, trifft auf einen Mikromond .

Der Mond leuchtet blaugrün über Japan - und sorgt für Staunen. Dahinter steckt ein seltenes Doppel-Phänomen: Ein Blue Moon, der nur alle zwei bis drei Jahre auftritt, traf auf einen Mikromond. Doch warum erscheint der Erdtrabant auf den Bildern tatsächlich blau? Über Japan sorgt derzeit weltweit für Aufsehen.

Auf den spektakulären Aufnahmen schimmert der Erdtrabant in Blau- und Grüntönen - ein Anblick, der eher an einen Science-Fiction-Film als an ein natürliches Himmelsereignis erinnert. Doch hinter den faszinierenden Bildern steckt weit mehr als nur eine optische Besonderheit. Der Vollmond vom 31. Mai war Teil eines seltenen Doppel-Ereignisses, das Vorbereitung für die nächste Mondlandung - NASA schickt Sonde zum Mond, um Wasser zu finden.

Mit einer Falcon-9-Rakete von SpaceX hat die NASA die Raumsonde Athena auf die Reise zum Mond geschickt. Geplant sind Bohrungen in der Nähe des Südpols. Dort hoffen die Forscher, Wasser zu finden





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