Moncler-Modenschau in Guarda: Gemeinde Scuol genehmigt Event mit Auflagen

Die Gemeinde Scuol genehmigt die Moncler-Modenschau in Guarda trotz Kritik an Umweltschäden. Die Stiftung Pro Guarda erhält finanzielle Unterstützung für bezahlbaren Wohnraum.

Die Gemeinde Scuol hat die Planung für eine Luxus-Modenschau der Marke Moncler im Dorfzentrum von Guarda offiziell genehmigt. Dieses Projekt sieht vor, einen Teil der Straße in einen Laufsteg umzuwandeln, um den Anforderungen einer Fashion Week gerecht zu werden. Der touristische Koordinator Dillon Rätz gab gegenüber RSI an, dass für das Event Platz für 200 bis 300 Gäste vorgesehen ist. Zusätzlich wird eine musikalische Untermalung geplant sein, damit die Models im Takt auf dem Laufsteg agieren können. Guarda bildet zusammen mit anderen Dörfern die politische Gemeinde Scuol im Engadin.

Umweltbedenken und Vorwürfe aus der Vergangenheit

Ein Teil der lokalen Bevölkerung reagiert auf diese Ankündigung mit deutlicher Skepsis und Ablehnung. Diese negative Einstellung ist eng mit einer früheren Veranstaltung der Marke Moncler im Jahr 2024 in St. Moritz verknüpft. Damals führte die Organisation einer Modenschau zu erheblichen Umweltschäden. Dabei kamen Helikopter zum Einsatz, es wurde künstlicher Schnee verwendet und eine Waldfläche wurde dabei beschädigt. Aufgrund dieser Vorfälle fordern die Bewohner von Guarda nun strenge Garantien, dass sich solche ökologischen Belastungen bei der kommenden Veranstaltung nicht wiederholen dürfen.

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Gegenstimmen und kulturelle Bedenken vor Ort

Sophie Bader, eine Wirtin im Dorf, hat sich öffentlich gegen die Durchführung des Events ausgesprochen. Sie erklärte gegenüber dem Radio und Fernsehen der italienischen Schweiz, dass sie den Anlass insbesondere in Guarda nicht möchte. Ihrer Ansicht nach passt eine solche hochmoderne Luxus-Modenschau nicht zum traditionellen Bild des Dorfes. Zudem wäre das Event auch für die Stammkundschaft ihrer Gastronomie nicht geeignet. Guarda ist zudem bekannt für seine kulturellen Traditionen, darunter das Fest des Schellen-Ursli, was das lokale Selbstverständnis further prägt.

Finanzielle Unterstützung und neue Perspektiven

Trotz der massiven Kritik hat die Gemeinde Scuol die Veranstaltung genehmigt, allerdings unter der Auflage bestimmter Bedingungen. Ein wesentlicher Punkt dieser Vereinbarung ist die finanzielle Unterstützung der Stiftung Pro Guarda durch Moncler. Diese Stiftung engagiert sich primär für den Erhalt von bezahlbarem Wohnraum für die einheimische Bevölkerung. Urs Padrun, Mitglied des Stiftungsrats, betonte, dass man nicht um diese Hilfe gebeten habe und man vorab nicht wusste, dass Moncler nach Guarda kommen wollte. Da die Möglichkeit nun besteht, werde man das Angebot nicht ablehnen.

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Wirtschaftlicher Nutzen für Tourismus und Gastronomie

Auf Seiten der lokalen Wirtschaft wird das Projekt eher positiv betrachtet, da hiermit große Chancen für das Dorf gesehen werden. Hotelier Lukas Müller erhofft sich eine erhöhte Sichtbarkeit für Guarda und mehr Gäste durch das mediale Echo. Er ging davon aus, dass während der Vorbereitungsphase für das Event Personen vor Ort übernachten und in der Gastronomie essen werden. Diese zusätzlichen Übernachtungsgäste und Restaurantbesuche stellen einen konkreten wirtschaftlichen Mehrwert dar, den viele Tourismusbetriebe in der Region begrüssen.

Kontrast zwischen Tradition und modernem Luxus

Der Konflikt zwischen der Bewahrung des Dorfbildes und der Attraktion durch internationale Luxusmarken zeigt sich deutlich in den aktuellen Debatten. Während Kritiker wie Sophie Bader das Image und die Ruhe des Ortes schützen wollen, sehen andere in der Präsenz von Moncler eine Chance zur wirtschaftlichen Belebung. Die Genehmigung der Gemeinde Scuol markiert einen Kompromiss, der ökologische und finanzielle Aspekte berücksichtigen soll. Die kommenden Vorbereitungen werden zeigen, wie sich die Auflagen in der Praxis durchsetzen lassen.