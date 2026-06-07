Mom Walk Switzerland: Gemeinsame Spaziergänge brechen Isolation nach der Geburt

Das Projekt Mom Walk Switzerland organisiert Kinderwagen-Spaziergänge für Mütter in der Zeit nach der Geburt. Mittlerweile in rund zwanzig Schweizer Städten aktiv, hilft es Tausenden von Frauen, Einsamkeit zu überwinden und sich auszutauschen.

Nach der Geburt eines Kindes verändert sich das Leben einer Frau radikal. Viele Mütter fühlen sich isoliert, überfordert und allein. Das Projekt Mom Walk Switzerland, das vor anderthalb Jahren von Bérénice Bohbot ins Leben gerufen wurde, bietet hier eine einfache, aber wirkungsvolle Lösung: gemeinsame Spaziergänge mit dem Kinderwagen.

Was in Lausanne begann, hat sich mittlerweile auf rund zwanzig Schweizer Städte ausgeweitet, darunter Zürich, Bern, Basel und Genf. Die Idee ist simpel: Mütter treffen sich an einem öffentlichen Ort, schieben ihre Kinderwagen und unterhalten sich. Dabei entstehen Gespräche über die Geburt, über Schlafmangel, über Stillprobleme oder einfach über das alltägliche Leben mit einem Neugeborenen. Die Initiative richtet sich an alle Mütter in der Zeit nach der Geburt - unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Alter oder ihrer finanziellen Situation.

Die Teilnahme ist kostenlos, und es müssen keine langen Anmeldeformulare ausgefüllt werden. Einfach vorbeikommen und mitmachen. Die Spaziergänge finden mehrmals pro Monat statt, in der Regel an Wochenenden oder an Vormittagen. Manchmal sind es zwanzig Mütter, manchmal nur zwei.

Doch selbst bei kleiner Teilnehmerzahl entsteht ein Gefühl der Gemeinschaft. Bérénice Bohbot, die selbst Mutter eines eineinhalbjährigen Mädchens ist, betont: 'Nach einer Geburt gibt es enorme Veränderungen im Leben einer Frau. Was hier passiert, ist gewaltig. Und plötzlich kann man das mit niemandem teilen.

' Dieses Gefühl der Einsamkeit ist weit verbreitet: Studien zufolge geben zwischen 65 und 90 Prozent der Frauen nach der Geburt an, sich einsam zu fühlen. In schweren Fällen kann dies zu postnatalen Depressionen oder sogar zu Selbstmord führen, der zu den häufigsten Ursachen für perinatale Sterblichkeit in der Schweiz zählt. Mom Walk Switzerland hat sich vorgenommen, diese Isolation zu durchbrechen. Die Spaziergänge bieten nicht nur soziale Kontakte, sondern auch eine Gelegenheit, sich über Erfahrungen auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen.

Viele der Teilnehmerinnen sind neu in der Region zugezogen und haben Freunde im Ausland zurückgelassen. Andere sind alleinerziehende Mütter, die kaum Zeit für sich selbst haben. Hier finden sie ein offenes Ohr und praktische Tipps - etwa zu Themen wie Rückbildung, Babyernährung oder Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Organisatorinnen planen zudem, Kooperationen mit Entbindungsstationen aufzubauen, um noch mehr Mütter zu erreichen.

Der Verein ist mittlerweile offiziell registriert und wächst stetig. Allein in den letzten Monaten haben sich über 3500 Mütter in der Schweiz den Spaziergängen angeschlossen. Die Bewegung zeigt, dass man mit einfachen Mitteln viel bewirken kann - ein Spaziergang reicht manchmal aus, um das Gefühl der Einsamkeit zu vertreiben und neue Freundschaften zu knüpfen. Die Spaziergänge sind auch in Zukunft für alle jungen Eltern und Angehörigen offen.

Die Kinder werden größer und wollen irgendwann selbst laufen - doch die Gemeinschaft bleibt bestehen





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