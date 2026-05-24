Möglicher Durchbruch in den Iran-USA-Beziehungen: Trump kündigt Rahmenabkommen an

Ein potenzielles Abkommen zwischen den USA und dem Iran sorgt für Aufsehen. Während Trump einen Durchbruch feiert, reagieren Teheran und Israel mit Skepsis und Besorgnis über die Details zur Schifffahrt und das Atomprogramm.

Die internationale Diplomatie steht derzeit vor einem möglichen Wendepunkt, da US-Präsident Donald Trump über ein weitreichendes Rahmenabkommen mit dem Iran berichtet hat. In einer Mitteilung auf seiner Plattform Truth Social gab das Staatsoberhaupt bekannt, dass die Verhandlungen weitestgehend abgeschlossen seien und detaillierte Informationen in Kürze veröffentlicht würden.

Besonders bedeutsam ist dabei die Erwähnung der Straße von Hormus, einer der weltweit wichtigsten Wasserstraßen für den Öltransport. Die faktische Blockade dieser Meerenge hat in der Vergangenheit die Weltwirtschaft massiv unter Druck gesetzt und diente dem Iran als zentrales strategisches Druckmittel. Trump betonte die Rolle verschiedener Vermittler, darunter die Führung von Saudi-Arabien, der Türkei, Pakistan und den Vereinigten Arabischen Emiraten, was auf eine breit gefächerte regionale Unterstützung hindeutet.

Im Gegensatz zu früheren rhetorischen Angriffen blieb der US-Präsident in seinen jüngsten Äußerungen überraschend zurückhaltend und verzichtete auf Drohungen. Parallel dazu unterstrich Außenminister Marco Rubio die strategische Notwendigkeit dieses Schrittes. Während er in Indien von bevorstehenden guten Nachrichten sprach, erinnerte er gleichzeitig an das übergeordnete Ziel der Vereinigten Staaten: die dauerhafte Verhinderung einer iranischen Atombombe.

Rubio machte deutlich, dass eine dauerhafte und gebührenfreie Öffnung der Straße von Hormus ein unverzichtbarer Bestandteil jeder Lösung sei, da ein Status quo, in dem Teheran die Durchfahrt kontrolliert, für die internationale Gemeinschaft inakzeptabel wäre. Laut Berichten des US-Nachrichtenportals Axios könnte der Entwurf des Abkommens eine Verlängerung der bestehenden Waffenruhe um sechzig Tage vorsehen. In diesem Zeitraum würde der Iran sich verpflichten, die in der Meerenge verlegten Minen zu räumen und eine formelle Zusage zu geben, niemals Atomwaffen anzustreben.

Im Gegenzug planten die USA, die Blockade iranischer Häfen aufzuheben und gezielte Ausnahmen von den Sanktionen zu gewähren. Zudem wird spekuliert, dass dieser Deal den Weg für ein Ende der Kampfhandlungen im Libanon ebnen könnte. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um einen sofortigen Friedensschluss, sondern vielmehr um ein definiertes Zeitfenster für weitere, detaillierte Verhandlungen. Die Reaktionen aus Teheran fallen hingegen deutlich verhaltener und kritischer aus.

Ein Militärsprecher des Iran betonte auf der Plattform X, dass die Souveränität und Verwaltung der Straße von Hormus auch im Falle einer Einigung vollständig bei Teheran bleiben werde. Die iranische Nachrichtenagentur Fars stellte klar, dass zwar eine Erhöhung des Schiffverkehrs auf das Niveau vor dem Krieg akzeptabel sei, dies jedoch nicht mit einer uneingeschränkten freien Durchfahrt gleichzusetzen sei. Damit widerspricht der Iran direkt den Behauptungen Trumps über eine vollständige Öffnung.

Präsident Massud Peseschkian signalisierte zwar eine grundsätzliche Offenheit für diplomatische Lösungen, warnte jedoch vor einem zu schnellen Vertrauen. Aufgrund der Erfahrungen aus früheren Verhandlungen mit Washington, die aus Sicht Teherans oft nicht eingehalten wurden, sei äußerste Vorsicht geboten. Gleichzeitig wächst in Israel die Sorge vor den Auswirkungen eines solchen Abkommens. In israelischen Medien wird vor einem sogenannten schlechten Deal gewarnt, der die Sicherheitsinteressen Jerusalems vernachlässige.

Ursprünglich strebte Israel weitreichende Änderungen im Iran an, darunter einen Regimewechsel sowie die vollständige Unterbindung des ballistischen Raketenprogramms und die Beendigung der Unterstützung für regionale Stellvertretermilizen. Nun scheint der Fokus jedoch fast ausschließlich auf dem Atomprogramm zu liegen. Kommentatoren fordern als absolute Mindestbedingung für einen Erfolg die vollständige Entfernung allen angereicherten Urans aus dem Land sowie ein langfristiges Verbot jeglicher Urananreicherung.

Viele Beobachter in Israel sehen darin eine riskante Wiederholung des Atomabkommens von 2015 unter Barack Obama, welches aus ihrer Sicht nicht ausreichte, um die iranischen Ambitionen dauerhaft zu stoppen. Die Spannung zwischen dem Wunsch nach regionaler Stabilisierung und der Angst vor einer nuklearen Aufrüstung des Iran bleibt somit das zentrale Thema der aktuellen diplomatischen Bemühungen





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