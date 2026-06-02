Modernisierung des Unterrichts in der Schule Wetzikon

Die Schule Wetzikon hat den Unterricht in den letzten vier Jahren konsequent modernisiert. Neue Strukturen im Kindergarten und in der Sonderpädagogik greifen. Ein späterer Schulstart verbessert die psychische Verfassung und die schulische Leistung von Schülerinnen und Schülern.

In den letzten vier Jahren hat die Schule Wetzikon den Unterricht konsequent modernisiert. Neue Strukturen im Kindergarten und in der Sonderpädagogik greifen. Ein späterer Schulstart verbessert die psychische Verfassung und die schulische Leistung von Schülerinnen und Schülern.

(Symbolbild) - keystone Zum Ende der Legislaturperiode 2022 bis 2026 zieht die Schulpflege Wetzikon eine positive Bilanz zum Legislaturschwerpunkt «Die Schule Wetzikon ist inklusiv ausgerichtet». Wie die Stadt Wetzikon berichtet, zeigen die in den letzten vier Jahren erarbeiteten und umgesetzten neuen Lernmodelle die erhoffte Wirkung. Individualisierung und Globalisierung sind Treiber eines fundamentalen gesellschaftlichen Wandels. Sie beeinflussen und verändern das Leben und folglich ebenso die Rahmenbedingungen und das Anforderungsprofil der Schule.

Zum einen erweitert die Komplexität der modernen Welt das Spektrum der auszubildenden Kompetenzen. Zum anderen divergieren die Grundfertigkeiten der Kinder aufgrund von unterschiedlichen Lebensweisen und derheute viel stärker als früher. Die Folge ist ein wachsender Leistungsunterschied innerhalb der Klassen. Die Kombination der genannten Entwicklungen stellt die Lehr- und Fachpersonen vor immer grössere Herausforderungen.

Die klassischen Unterrichtsformen werden den Ansprüchen nicht mehr gerecht. Vor diesem Hintergrund legte die Schulpflege im September 2022 die inklusive Ausrichtung der Schule Wetzikon als zentrales Legislaturziel fest. In den vergangenen vier Jahren wurden darauf aufbauend neue Lernmodelle entwickelt, erprobt und schrittweise in allen Schulen eingeführt. Ziel war und ist es, Kinder und Jugendliche stärker bei ihren individuellen Stärken abzuholen und ihnen positive Lernerfahrungen zu ermöglichen.

Im Zentrum der Schulentwicklung steht ein gemeinsam erarbeitetes Zukunftsbild für alle Schulen in Wetzikon. Ergänzt wird dieses durch ein Impulskartenset mit konkreten Ideen für eine vielfältigere Unterrichtsgestaltung. Jede Schule setzt die für ihre Situation passenden Schwerpunkte eigenständig um und überprüft deren Wirkung laufend im Schulalltag. Ein verbindendes Element bildet das Lerncoaching.

Schülerinnen und Schüler werden dabei durch Bezugspersonen begleitet, lernen realistische Ziele zu formulieren und entwickeln Strategien, um diese selbstständig zu erreichen. Das Coaching stärkt die Eigenverantwortung und fördert individuelle Lernwege. Die neuen Lernimpulse bringen den erhofften frischen Wind in den Schulbetrieb. Die Schule Wetzikon erhält auch von externer Seite Anerkennung für ihr besonderes Engagement bei der Entwicklung moderner Lernmethoden.

Die Hochschule für Heilpädagogik zeichnete die Schule für ihr besonderes Engagement bei der Entwicklung moderner Lernmethoden aus. Zudem entwickelte sich Wetzikon zu einer sogenannten Besuchsschule, deren Praxis von anderen Schulen beobachtet und teilweise übernommen wird. Nicht zuletzt attestierte die Fachstelle für Schulbeurteilung der Schule Wetzikon in ihrem jüngsten Bericht überdurchschnittliche Qualitätsausprägungen. Konsequent vorangetrieben wurde die Weiterentwicklung der Schule Wetzikon während der nun ablaufenden Legislatur auch in weiteren Gebieten.

Dazu gehören die Erhöhung der Schulassistenzstunden im Kindergarten, das Angebot «Startklar» für Kinder mit besonderem Förderbedarf, die Reorganisation der Sonderpädagogik und Prävention sowie der Ausbau der Schulbibliotheken an allen Standorten. Die Schulpflege kann zum Ende der Legislatur eine positive Bilanz ziehen. Sie dankt der Geschäftsleitung Bildung, den Schulleitungen, Lehrpersonen sowie allen Mitarbeitenden der Schule Wetzikon für ihren grossen Einsatz während der vergangenen vier Jahre.

Sie ist überzeugt, dass der eingeschlagene Weg eine tragfähige Grundlage für die weitere Schulentwicklung in der kommenden Legislatur bildet





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