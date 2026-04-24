Mobile Geflügelschlachtung auf dem Hof: Tierwohl und Effizienz im Fokus

In der Schweiz ermöglicht die mobile Geflügelschlachtung direkt auf dem Landwirtschaftsbetrieb eine stressfreie Schlachtung für die Tiere und bietet Landwirten eine effiziente Alternative zum Transport zum Schlachthof. Drei spezialisierte Anbieter decken die Nachfrage ab.

Die Möglichkeit der Geflügelschlachtung direkt auf dem Landwirtschaft sbetrieb gewinnt in der Schweiz zunehmend an Bedeutung. Diese Praxis, die den Transport von Tieren zu zentralen Schlachthöfen vermeidet, stellt eine deutliche Verbesserung des Tierwohl s dar und bietet Landwirten eine effiziente Alternative.

Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (Fibl) hat diese Entwicklung intensiv begleitet und die Vorteile für die Tiere und die Betriebe hervorgehoben. Bisher war der Transport zum Schlachthof ein wesentlicher Stressfaktor für Geflügel, der sich negativ auf deren Wohlbefinden auswirkte. Durch die mobile Schlachtung entfällt dieser Faktor vollständig, was zu einer Reduzierung von Leid und Stress führt. Dies ist besonders wichtig für Betriebe, die Wert auf eine artgerechte Tierhaltung legen und ihren Kunden qualitativ hochwertige Produkte anbieten möchten.

Derzeit existieren drei spezialisierte Anbieter, die mobile Geflügelschlachtungen in der Schweiz durchführen. Diese Anbieter sind strategisch in Graubünden, im Kanton Zürich und nun auch im Kanton Bern positioniert, um eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten. Die Dienstleistung richtet sich primär an Betriebe, die zwischen 50 und 500 Tiere halten, wobei ein Schlachtmobil in der Lage ist, bis zu 500 Tiere pro Tag zu verarbeiten.

Der Prozess der Schlachtung erfolgt in einem speziell dafür ausgestatteten Anhänger, der alle notwendigen Einrichtungen für eine hygienische und tierschutzgerechte Schlachtung bietet. Die Tiere werden zunächst betäubt, um sicherzustellen, dass sie während des Prozesses keine Schmerzen empfinden. Anschließend werden sie entblutet, ausgeweidet und gekühlt, um die Qualität des Fleisches zu erhalten. Die Landwirte sind für die Vorbereitung der Tiere und deren Bereitstellung für das Schlachtmobil verantwortlich.

Dies umfasst das Ausstallen der Tiere und deren Transport zum Standort des Schlachtmobils. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Dazu gehört ein geeigneter Stellplatz mit Zugang zu Trinkwasser und Strom, sowie die Möglichkeit, Abwässer ordnungsgemäß abzuleiten und Schlachtabfälle fachgerecht zu entsorgen. Die geschlachteten Tiere werden als ganze Schlachtkörper auf dem Betrieb bereitgestellt und können dann nach Bedarf weiterverarbeitet werden.

Dies ermöglicht den Landwirten, eine größere Wertschöpfung zu erzielen und ihren Kunden eine breite Palette an Produkten anzubieten. Die Weiterverarbeitung kann beispielsweise die Herstellung von Burgern, Bratwürsten, Chicken-Nuggets oder anderen Fleischprodukten umfassen. Durch die Zusammenarbeit mit spezialisierten Verarbeitungsbetrieben kann dieser Schritt unkompliziert und effizient organisiert werden. Die mobile Geflügelschlachtung stellt somit eine umfassende Lösung für Landwirte dar, die Wert auf Tierwohl, Qualität und Effizienz legen.

Die Vorteile dieser Praxis sind vielfältig und reichen von der Reduzierung von Stress für die Tiere über die Verbesserung der Produktqualität bis hin zur Steigerung der Wertschöpfung für die Betriebe. Die zunehmende Nachfrage nach regionalen und nachhaltig produzierten Lebensmitteln trägt ebenfalls zur Popularität dieser Methode bei. Verbraucher legen immer mehr Wert darauf, woher ihre Lebensmittel stammen und wie die Tiere gehalten wurden.

Die mobile Geflügelschlachtung ermöglicht es den Landwirten, diese Anforderungen zu erfüllen und ihren Kunden ein Produkt anzubieten, das sowohl ethisch vertretbar als auch qualitativ hochwertig ist. Die Entwicklung der mobilen Geflügelschlachtung in der Schweiz ist ein positives Beispiel dafür, wie innovative Lösungen dazu beitragen können, die Landwirtschaft nachhaltiger und tierfreundlicher zu gestalten. Die Zusammenarbeit zwischen Forschungsinstituten wie Fibl, spezialisierten Anbietern und Landwirten ist entscheidend für den Erfolg dieser Praxis.

Durch den Austausch von Wissen und Erfahrungen können die Prozesse kontinuierlich verbessert und an die Bedürfnisse der Betriebe angepasst werden. Die Zukunft der Geflügelschlachtung in der Schweiz wird voraussichtlich von einer weiteren Zunahme der mobilen Schlachtung geprägt sein. Dies wird dazu beitragen, das Tierwohl zu verbessern, die Qualität der Produkte zu steigern und die regionale Landwirtschaft zu stärken. Die mobile Schlachtung ist somit ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige und zukunftsfähige Landwirtschaft in der Schweiz





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