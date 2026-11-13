Mitte-Initiative droht Steuer-Dualismus zwischen Bund und Kantonen

Die Annahme der Mitte-Initiative könnte zu einem Systemwechsel führen. Unterschiedliche Steuermodelle bei Bund und Kantonen belasten die Verwaltung. Details zur Umsetzung und Kritik der Kantone.

Das Ende der Heiratsstrafe in der Schweiz ist zwar politisch bereits beschlossen, doch die praktische Umsetzung bleibt kompliziert. Die Annahme der Mitte-Initiative "Ja zu fairen Bundessteuern" könnte die aktuelle Steuerpolitik erneut grundlegend verändern. Ein solches Szenario würde dazu führen, dass auf Bundesebene und auf der Ebene der Kantone sowie Gemeinden unterschiedliche Steuersysteme parallel existieren. Diese Entwicklung erschwert die Verwaltung und verwirrt die Steuerpflichtigen erheblich.

Paradoxon durch widersprüchliche Initiativen

Die aktuelle Situation ist durch zwei konkurrierende Volksinitiativen gekennzeichnet, die unterschiedliche Ziele verfolgen. Die bereits beschlossene Individualbesteuerung soll ab 2032 gelten und jedes steuerpflichtige Individuum unabhängig vom Familienstand besteuern. Dieses Modell wurde im März dieses Jahres mit der Ablehnung der Heiratsstrafe fest verankert. Die Umsetzung dieses Modells findet jedoch noch nicht statt. Stattdessen soll ab 2032 jede Person ihre eigene Steuererklärung ausfüllen.

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Gleichzeitig verfolgt die Mitte-Partei mit ihrer Volksinitiative "Ja zu fairen Bundessteuern auch für Ehepaare" ein anderes Ziel. Sie möchte die steuerliche Benachteiligung von Ehepaaren ebenfalls abbauen, jedoch durch die Beibehaltung der gemeinsamen Besteuerung. Ein Ja zur Initiative der Mitte würde die beschlossene Individualbesteuerung in den Kantonen und Gemeinden nicht automatisch rückgängig machen. Die Kantone müssten das neue Modell trotzdem vorantreiben und 2032 einführen. Dies führt unweigerlich zu einem Dualismus im Steuersystem.

Verwaltungschaos und doppelte Anstrengungen

Liridona Zena von der Eidgenössischen Steuerverwaltung weist klar auf die Konsequenzen hin. Ehepaare würden auf Bundesebene gemeinsam besteuert, während auf kantonaler Ebene ab 2032 die Individualbesteuerung zum Tragen käme. Dies bedeutet, dass die Steuerbehörden zwei verschiedene Berechnungsgrundlagen handhaben müssen. Die Kantone berechnen nicht nur ihre eigenen Steuern, sondern auch die direkte Bundessteuer für die Bürger.

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Ernst Stocker, Präsident der Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und -direktoren (FDK), sieht diese Entwicklung kritisch. Als Zürcher Regierungsrat betont er, dass die Kantone dann zwei verschiedene Steuerveranlagungen durchführen müssten. Diese doppelte administrative Last wird von vielen Kantonen als herausfordernd und ineffizient empfunden. Die FDK hatte sich bereits im April 2025 für die gemeinsame Besteuerung von Ehepaaren ausgesprochen und eine Abstimmung der Steuermodelle zwischen Bund und Kantonen gefordert.

Konstitutionelle Vorgaben und politische Pflichten

Die Verfassung der Schweiz sieht in Artikel 129 einen Steuerharmonisierungsartikel vor. Daraus leitet sich das Gebot ab, dass Steuern in der Schweiz möglichst einheitlich geregelt sein sollten. Ein Dualismus zwischen Bundes- und Kantonalsystem widerspricht diesem Prinzip der Harmonisierung. Die Mitte-Partei argumentiert, dass eine gemeinsame Besteuerung auf allen drei Staatsebenen gelten müsse, um diese Einigkeit zu wahren. Benedikt Würth von der Mitte-Ständeratsfraktion erklärte kürzlich in der SRF-Arena, dass das Parlament den Auftrag zur Umsetzung entsprechend zu stellen hat.

Falls das Parlament keine Lösung erarbeitet, greift eine automatische Klausel. Sollte bis 2030 keine Einigung über die Umsetzung gefunden werden, muss der Bundesrat die gemeinsame Besteuerung auf Ebene der direkten Bundessteuern regeln. Der Bundesrat ist jedoch nicht zuständig für die Kantons- und Gemeindesteuern. Diese bleiben dann der Individualbesteuerung überlassen. Die Kantone wünschen daher dringend ein einheitliches Steuersystem, um Doppelbelastungen und Verwaltungsaufwand zu vermeiden. Die Politik steht vor der schwierigen Aufgabe, diese Widersprüche aufzulösen.