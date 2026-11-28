Die Partei Mittee empfiehlt in Winterthur die Zustimmung zum Wirtschaftsabkommen mit Malaysia sowie zu den Gesamtarbeitsverträgen. Die Delegierten fassen die Ja-Parolen.

Die Schweizerische Volkspartei und deren Partner, die "Mitte", haben in Winterthur am Samstag klare Ja-Parolen für zwei wichtige Vorlagen beschlossen. Die Delegierten empfahlen den Stimmberechtigten einstimmig bis auf eine Ausnahme die Annahme des Wirtschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Malaysia. Zudem sprachen sich die Versammlungsteilnehmer überwiegend für die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen aus, was weitreichende Folgen für den Schweizer Arbeitsmarkt haben wird.

Einstimmiger Beschluss für Malaysia-Deal

Der Entscheid über das Handelsabkommen fiel ausserordentlich klar aus und gab kaum Anlass zu Diskussionen unter den Teilnehmern. Die Stimmabgabe verlief praktisch ohne Widerstand, da sich von den anwesenden Delegierten nur eine einzelne Person gegen den Deal aussprach. Eine weitere Delegationsteam-Mitglied enthielt sich der Stimme, wodurch das Ja-Votum absolut dominierte. Dieser hohe Konsens unterstreicht die Bedeutung, die die Partei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem südostasiatischen Markt beimisst.

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Durch diese Empfehlung wird der Weg für die Volksabstimmung geebnet, bei der das Volk am 28. Februar 2027 über das Abkommen entscheiden wird. Die EFTA-Staaten Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein streben mit diesem Vertrag den Ausbau ihrer Handelsbeziehungen an. Die "Mitte" betrachtet diesen Schritt als wichtigen Baustein für die Zukunft der Schweizer Wirtschaft im globalen Kontext und setzt nun auf die Unterstützung der Bevölkerung.

Regelungen zu Gesamtarbeitsverträgen

Zusätzlich zum Malaysia-Deal beriet und entschied die Versammlung über die dritte Vorlage zur Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen. Auch hier fiel das Ergebnis deutlich positiv aus, wobei die genaue Zahl der Ja- und Nein-Stimmen zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht veröffentlicht wurde. Die Delegierten votierten dennoch in der Mehrheit für eine Annahme, was bedeutet, dass sie dieser Regelung ihre Zustimmung erteilen.

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Diese Vorlage hat das Potenzial, das Schweizer Lohnsystem signifikant zu verändern. Sie regelt, dass Mindestlöhne, die in einem Gesamtarbeitsvertrag festgelegt sind, Vorrang vor kantonalen und kommunalen Mindestlöhnen erhalten. Dies gilt selbst dann, wenn der im Gesamtarbeitsvertrag vereinbarte Mindestlohn niedriger ist als derjenige auf regionaler Ebene. Ziel ist es, einheitlichere Regelungen innerhalb bestimmter Branchen zu schaffen.

Politische Dynamik und Abstimmungstermine

Die Beschlüsse in Winterthur markieren einen wichtigen Schritt im politischen Prozess der "Mitte". Die Partei demonstriert damit ihre Fähigkeit, klare Linien vorzugeben und ihre Basis zu mobilisieren. Insbesondere die klare Stellungnahme zum Malaysia-Abkommen zeigt, wie wichtig der Fokus auf internationale Wirtschaftsbeziehungen für die Parteiführung ist. Die fast einstimmige Entscheidung unterstreicht die interne Einigkeit in dieser wirtschaftspolitischen Frage.

Die nächste Hürde für beide Vorlagen liegt in der direkten Demokratie. Während das Handelsabkommen mit Malaysia am 28. Februar 2027 zur Abstimmung kommt, ist für die Frage der Gesamtarbeitsverträge ebenfalls ein Volksentscheid vorgesehen. Die "Mitte" hofft nun, dass ihre Empfehlungen von den Wählerinnen und Wählern getragen werden. Die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und den internationalen Handel werden durch diese Entscheidungen voraussichtlich nachhaltig geprägt sein.