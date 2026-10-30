Mitte Baselland entscheidet: Nur Remo Oser läuft für die Regierung

Nach kontroversen Diskussionen und einem überraschenden Ausgang des Parteitags setzt die Mitte Baselland ausschließlich auf Remo Oser als Kandidaten für die Regierungsratswahlen. Die Entscheidung spiegelt interne Spannungen wider und bietet anderen Parteien, insbesondere der SVP, neue Chancen im Wahlkampf.

Die Mitte Baselland hat entschieden, nur mit Remo Oser zu den Gesamterneuerungswahlen des Regierungsrats anzutreten. Der aus dem Laufental stammende Oser wurde auf dem Parteitag gegen den Favoriten Simon Oberbeck gewählt, was die Spannungen innerhalb der Partei offenlegte.

Die SVP sieht in der schwachen Stellung der Mitte eine Gelegenheit, sich stärker zu positionieren. Trotz seiner Außenseiter-Rolle zeigt sich Oser als entschlossener Politiker, der das Amt erreichen und die Partei reformieren will.