Mitch McConnell Hospitalized Again, Longest-Serving US Senate Majority Leader

Mitch McConnell, the longest-serving US Senate majority leader, has been hospitalized for the second time. The 84-year-old Republican senator was brought to the hospital in the morning, as reported by his spokesman David Popp. He is receiving excellent care, but the reason for his hospitalization and McConnell's health status have not been disclosed.

Mitch McConnell, der dienstälteste Parteiführer in der Geschichte des US-Senats, wurde erneut hospitalisiert. Der bekannte republikanische US-Senator Mitch McConnell ist ins Spital eingeliefert worden. Der 84-Jährige, der seine Partei jahrelang in der Kongresskammer anführte, sei am Morgen (US-Ortszeit) dorthin gebracht worden, zitierten etwa die US-Sender CNN und Fox News übereinstimmend seinen Sprecher David Popp.

«Er wird dort hervorragend versorgt». Angaben zum Grund des Spitalsaufenthalts oder dem Gesundheitszustand McConnells machte er demnach nicht. Der erzkonservative Politiker gilt seit langem als wichtiger Strippenzieher in der US-Politik, er sitzt seit 1985 im US-Senat. Bevor John Thune dort Mehrheitsführer der Republikaner wurde, lenkte McConnell in der Kammer jahrelang die Geschicke seiner Partei.

Dabei schrieb er Geschichte als der am längsten amtierende Anführer einer Partei in der ParlamentskammerAuch während Donald Trumps erster Präsidentschaft führte er dort die Republikaner an – und spielte entsprechend eine wichtige Rolle für dessen erste Amtszeit. Während Trumps zweiter Amtszeit fiel er allerdings auch mit Kritik an dessen Politik auf. McConnell sorgte bereits in der Vergangenheit mit gesundheitlichen Problemen für Schlagzeilen. 2023 etwa war er während eines privaten Abendessens in einem Hotel in Washington gestürzt.

Er zog sich eine Gehirnerschütterung zu und wurde deshalb in einem Spital behandelt





bazonline / 🏆 7. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mitch Mcconnell US Senate Republican Majority Leader Hospitalized Health Issues Strippenzieher Donald Trump John Thune

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Person nach Wohnungsbrand an der Grienstrasse im Spital behandeltA person was hospitalized with suspected smoke inhalation after a fire broke out in a third-floor apartment in Basel on Sunday evening.

Read more »

Medien: Prominenter US-Republikaner McConnell im SpitalUS-Senator Mitch McConnell (84) ist ins Spital gebracht worden. Zum Grund gibt es keine Angaben.

Read more »

US-Politik: Mitch McConnell erneut im Spital – Sorge um den mächtigsten Senator wächstDer 84-jährige Mitch McConnell ist am Dienstag ins Spital eingeliefert worden. Über den Grund des Aufenthalts machte sein Sprecher keine Angaben.

Read more »