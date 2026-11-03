Mister Gay Europe Pereira setzt sich für LGBT-Gesundheitsschulungen ein

Kinderarzt und Mister Gay Europe 2025 Michael Pereira kämpft gegen Diskriminierung im Gesundheitswesen. Er entwickelt Schulungen für medizinisches Personal.

Valerie, eine zwanzigjährige Patientin, berichtet von einer tiefen Entfremdung im medizinischen System. Bei ihren Arztbesuchen werde ihre Geschlechtsidentität oft stärker in den Vordergrund gestellt als ihre tatsächlichen körperlichen Beschwerden. Diese Erfahrung macht sie nicht allein, denn rund ein Viertel der befragten LGBT-Personen gab im Jahr 2022 an, bereits Diskriminierung oder Gewalt im Gesundheitswesen erfahren zu haben.

Patientenerfahrung und strukturelle Benachteiligung

Die Zehnjährige schildert, wie frustrierend es ist, wenn alltägliche Erkrankungen wie eine Blasenentzündung nicht ernst genommen werden. Statt einer direkten Behandlung werde sie von einem Spezialisten zum nächsten geschickt. Als Mensch und Patientin fühle sie sich dabei vollkommen vernachlässigt und nicht wahrgenommen. Sie verlangt von dem Gesundheitspersonal mehr Verständnis und das Versprechen, ihr wirklich zuzuhören. Anstatt sie vorab als hysterisch abzustempeln, müsse man ihr glauben und ihre Symptome als real anerkennen.

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Mister Gay Europe nutzt Prominenz für Aufklärung

Gegen diese strukturellen Probleme setzt sich der aus Zermatt stammende Kinderarzt Michael Pereira entschieden ein. Im Sommer des Jahres 2025 wurde der 32-Jährige zum Mister Gay Europe gekürt. Pereira nutzt die damit verbundene Bekanntheit strategisch, um das medizinische Fachpersonal stärker für LGBT-Themen zu sensibilisieren. Sein übergeordnetes Ziel ist ein Gesundheitswesen, in dem queere Menschen ohne Vorurteile und mit Respekt behandelt werden.

Eigene Unsicherheiten als Motivation für Schulungen

Pereira kennt die Unsicherheiten im Umgang mit queeren Patientinnen und Patienten aus seinem eigenen Berufsalltag als Kinderarzt. Er räumt offen ein, dass er selbst teilweise an seine professionellen Grenzen stößt. Diese Selbstreflexion mündete in die Einsicht, dass sich Angehörige, die sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben, keine Orientierung bieten können. Wie sollen sie wissen, wie sie mit spezifischen Fragen umgehen sollen, wenn sogar erfahrene Ärzte unsicher sind?

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Das Schulungsprogramm Save to grow im Fokus

Aus dieser Notwendigkeit heraus hat Pereira sein Projekt Save to grow ins Leben gerufen. Dieses Angebot richtet sich spezifisch an medizinisches Personal und soll Fachpersonen dabei helfen, kompetent und respektvoll mit queeren Kindern, Jugendlichen und Regenbogenfamilien umzugehen. Die Schulungen zielen darauf ab, die Lücke zwischen klinischer Expertise und psychologischer Sensibilität zu schließen. Damit sollen wiederholte Fehldiagnosen und das Gefühl der Nichtwahrnehmung bei Patientinnen wie Valerie der Vergangenheit angehören.

Ausblick auf ein inklusiveres Gesundheitssystem

Die Initiative von Pereira steht im direkten Kontext zu einem vom Bund in Auftrag gegebenen Forschungsbericht, der die Diskriminierungslage dokumentierte. Durch die systematische Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten soll die Qualität der Versorgung für queere Menschen langfristig verbessert werden. Es geht nicht nur um die Behandlung akuter Beschwerden, sondern auch um die Anerkennung der gesamten Person. Nur wenn das Personal geschult ist, kann Vertrauen aufgebaut und die medizinische Versorgung fair gestaltet werden.