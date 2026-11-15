Die 19-jährige Mirra Andrejewa besiegt Elina Switolina in Indian Wells. Sie lobt die Ukrainerin als Mutter, während Aryna Sabalenka für ihre Tweets entschuldigt.

Die 19-jährige russische Tennis spielerin Mirra Andrejewa hat das Finale der WTA Finals in Indian Wells gewonnen und damit den Titel beim Saisonabschluss der Frauen- Tennis -Tour sichergestellt. Sie besiegte die Ukrainerin Elina Switolina in zwei Sätzen mit den Ergebnissen von 7:5 und 6:3. Dieser Sieg bedeutet einen historischen Erfolg für die junge Franz-Open-Siegerin, die sich mit ihrer Leistung gegen eine der erfahrensten Spielerinnen des Feldes durchsetzte.

Siegerehrung: Andrejewa lobt Switolina

Mirra Andrejewa widmete ihre Siegerehrung einem respektvollen und persönlichen Kommentar an ihre Finalgegnerin Elina Switolina. Sie wandte sich direkt an die Ukrainerin, die während der Turnierserie aufgrund des Ukraine-Krieges häufig Schwierigkeiten mit Gegnern aus Russland hatte, darunter die Verweigerung von Handschlägen und gemeinsamen Fotos. Andrejewa gratulierte Switolina und ihrem Team für eine großartige Woche und würdigte die gesamte Saison der 32-Jährigen als vorbildlich.

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Die junge Russin betonte in ihrer Ansprache, dass es schwer sei, ein Finalspiel zu verlieren. Sie hob speziell Switolinas Rolle als Mutter hervor, indem sie erwähnte, dass die Spielerin eine kleine Tochter habe. Andrejewa bezeichnete Switolina als großartige Mutter und wünschte ihr die Kraft, zurückszukehren und weiterzumachen. Sie äußerte den klaren Wunsch, dass Switolina in der nächsten Saison nur das Beste erleben möge.

Sabalenka entschuldigt sich für Social-Media-Ausfall

Im starken Kontrast zu Andrejewas diplomatischem Auftreten stand das Verhalten der ehemaligen Weltranglistenersten Aryna Sabalenka. Die 28-jährige Spielerin aus Belarus, das den russischen Angriffskrieg unterstützt, hatte sich in einem Gruppenspiel gegen Elina Switolina für eine emotionale Reaktion auf ihrer Social-Media-Plattform Instagram entschuldigt. Sabalenka gab zu, dass sie nach der Niederlage gegen Switolina nicht angemessen mit ihrem Frust umgegangen sei.

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Sabalenka erklärte, dass sie sich über eine kleine Gruppe von Zuschauern frustriert gefühlt habe, die ihre Fehler aggressiv bejubelt hätten. Diese emotionale Reaktion richtete sich ihrer Aussage nach nicht persönlich gegen Elina Switolina. Trotzdem gab es auf Internetplattformen Spekulationen, dass Sabalenka Switolina aufgrund ihrer Herkunft persönlich beschimpft habe. Audiomaterial dieser Äußerungen liegt jedoch nicht vor.

Reaktionen und politische Hintergründe

Trotz der anhaltenden Spannungen im Tennisverband zeigte Elina Switolina ihre professionelle Haltung. Sie erklärte, dass sie Aryna Sabalenka keine bösen Absichten unterstellen wolle. Die 32-Jährige hatte zuvor mit ihrem Ex-Partner, dem französischen Tennisprofi Gaël Monfils, die Trennung bekannt gegeben. Monfils ist der Vater ihres Kindes und gilt als prominente Figur in der Tenniswelt, die oft in den Mittelpunkt der medialen Berichterstattung rückt.

Sabalenka hatte durch die Niederlage im Gruppenspiel den Einzug ins Halbfinale verpasst. Ihre Entschuldigung richtete sich an alle, die sie durch ihre Worte verletzt haben könnten. Der Vorfall unterstreicht die komplexe politische Dimension, die zunehmend auch im professionellen Sport, insbesondere bei den WTA Finals, eine Rolle spielt und die Spielerinnen vor erhebliche psychologische und öffentliche Herausforderungen stellt.