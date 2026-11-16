Mirra Andrejewa gewinnt WTA Finals in Indian Wells

Mirra Andrejewa gewinnt die WTA Finals in Indian Wells ohne Satzerfolg. Die 19-Jährige besiegt Jelena Switolina und holt drei Millionen Dollar sowie einen Sportwagen.

Die 19-jährige russische Tennis spielerin Mirra Andrejewa hat die prestigeträchtigen WTA Finals in Indian Wells gewonnen. Nach dem entscheidenden Sieg gegen die Ukrainerin Jelena Switolina mit den Sätzen 7:5 und 6:3 feierte die aus Krasnojarsk stammende Athletin ihren bisher größten Titel im Profilager. Damit reiht sie sich in die historische Riege der erfolgreichsten Teenager-Turniersiegerinnen ein.

Historischer Triumph in Indian Wells

Mirra Andrejewa dominierte das Turnier an der US-Westküste mit einer beeindruckenden Leistung, da sie keinen einzigen Satz abgab. Durch diesen souveränen Durchmarsch sichert sie sich nicht nur den Titel, sondern auch eine massive Geldprämie. Sie erhält 3,37 Millionen US-Dollar sowie einen Sportwagen in auffälliger lila Farbe als direkten Lohn für ihre dominierende Saisonleistung.

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Preise und Ranglisten-Bewegung

Dieser Erfolg markiert den zweiten großen Triumph Andrejewas in diesem Jahr, unmittelbar gefolgt von ihrem Durchbruch bei den French Open in Paris. Die finanzielle und punktemäßige Belohnung rückt sie extrem nah an die Spitze der Weltrangliste. Zurzeit fehlt ihr nur noch ein Abstand von 293 Punkten zur führenden Kasachin Jelena Rybakina, sodass ein Aufstieg auf Platz eins schon im Januar theoretisch möglich sein könnte.

Ehrenvolle Vergleichsgruppe

Andrejewa hebt hervor, dass sie nun in der Gesellschaft von Tennis-Legenden wie Chris Evert und Maria Scharapowa steht. Diese beiden Spielerinnen sind bisher die einzigen Teenager, die die WTA Finals bei ihrer allerersten Teilnahme gewannen. Die russische Championin bezeichnete sich selbst als privilegiert, dieser exklusiven Gruppe anzugehören, und verwies auf ihren unermüdlichen Arbeitseinsatz sowie ihren unerschütterlichen Glauben an sich selbst.

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Ehrliche Gratulation an die Finalistin

Im Gegensatz zu früheren kontroversen Momenten im Tennis zeigte sich Andrejewa in ihrer Dankesrede sehr respektvoll gegenüber ihrer Gegnerin Jelena Switolina. Sie dankte der Ukrainerin explizit dafür, dass sie immer hart gearbeitet habe und nie aufgegeben habe. Zudem würdigte Andrejewa Switolina als großartige Mutter, da diese eine kleine Tochter hat, und wünschte ihr das Beste für die kommende Saison.

Unterschied zum Vorgänger-Finalspiel

Diese höfliche Geste bildete einen deutlichen Kontrast zum letzten Gruppenspiel, in dem Switolina gegen die ehemalige Weltranglistenerste Aryna Sabalenka antrat. Sabalenka verlor dieses Match in drei Sätzen und schied daraufhin aus dem Turnier aus. Dabei war die Spielerin aus Belarus, das den russischen Angriffskrieg unterstützt, durch einen negativen Wutausbruch aufgefallen, während die Siegerin Andrejewa diese Eskalation nicht widerspiegelte.