Miro Muheim fehlt Schweizer Nationalmannschaft wegen Muskelproblemen

Miro Muheim verpasst den Kader der Nati. Ruben Vargas kommt nach. Trainer Murat Yakin nominiert Isaac Schmidt und Roggerio Nyakossi für die Nations League.

Miro Muheim fällt der Schweizer Nati onalmannschaft für die kommenden Aufgaben in der Nations League vorerst aus. Der 28-jährige Aussenverteidiger musste am Freitagabend bei seiner Vereinsmannschaft HSV HSV zwar einen Treffer aus der Distanz erzielen, doch muskuläre Beschwerden verhindern sein Einsatzergebnis im Trikot der Nati. Er wird nicht zum geplanten Zusammenzug des Kaders stoßen.

Ruben Vargas und Verletzungen

Neben Muheim leidet auch Ruben Vargas aktuell unter gesundheitlichen Einschränkungen. Der Mittelfeldspieler hat gemäß der offiziellen Mitteilung des Schweizerischen Fußballverbands Magen-Darm-Beschwerden. Eine kurzfristige Rückkehr ist daher nicht geplant, Vargas soll zu einem späteren Zeitpunkt zum Kader stoßen. Bereits bei den ersten vier Partien der Nations League-Gruppe musste Muheim verletzungsbedingt pausieren, was den Trainerstab vor zusätzliche Herausforderungen stellt.

Also read Schweiz verzichtet bei U20-WM auf Begegnung mit Russland

Nachnominierte Spieler für die Nati

Trainer Murat Yakin hat auf die Ausfälle reagiert und zwei Spieler nachnominiert. Isaac Schmidt vom Young Boys übernimmt die Position des Aussenverteidigers. Innenverteidiger Roggerio Nyakossi vom belgischen Verein OH Leuven erhält den zweiten Nachrückplatz. Nyakossi ist bereits als Kapitän der U21-Nationalmannschaft bekannt und wird nun zum ersten Mal für das A-Nationalteam aufgeboten.

Gefährdung von Xhaka und Manzambi

Unsicherheit herrscht zudem bezüglich Granit Xhaka und Johan Manzambi. Beide Spieler mussten am Wochenende in ihren jeweiligen Ligaspielen in der Premier League vorzeitig ausgewechselt werden. Ob sie für die Nationalmannschaft zur Verfügung stehen, ist noch nicht geklärt. Die Belastungssituation in den europäischen Ligen könnte die Rotation des Trainerstabs weiter erschweren.

Advertisement

Kompletter Kader der Schweizer Nati

Der vollständige Kader umfasst folgende Spieler: Torhüter Silas Huber vom FC Zürich, Marvin Keller von Young Boys, Gregor Kobel von Borussia Dortmund und Yvon Mvogo vom FC Lorient. In der Defensive stehen Manuel Akanji vom Inter Mailand, Zachary Athekame vom Olympique Lyon, Adrian Bajrami von SC Braga, Sascha Britschgi von Parma, Eray Cömert vom Torino, Nico Elvedi von Leeds United, der nachnominierte Roggerio Nyakossi von OH Leuven, Ricardo Rodriguez vom Torino und Isaac Schmidt von Young Boys.

Aktionsplan für die Nations League

Im Mittelfeld und im Sturm rechnet Murat Yakin mit Michel Aebischer vom Union Berlin, Zeki Amdouni von Burnley, Samuel Ballet vom Amedspor, Winsley Boteli vom FC Sion, Breel Embolo von Atlanta United, Remo Freuler vom Olympiakos Piräus, Cedric Itten von Werder Bremen, Ardon Jashari vom AC Milan, Johan Manzambi von Aston Villa, Dan Ndoye von Nottingham Forest, Fabian Rieder vom FC Augsburg, Alvyn Sanches von Young Boys, Djibril Sow vom Genua CFC, Ruben Vargas vom FC Sevilla, Granit Xhaka von Sunderland und Denis Zakaria vom AS Monaco. Die Mannschaft tritt nun in den anstehenden Spielen der Nations League an, wobei die Verfügbarkeit der verletzten Spieler im Fokus der Beobachtung steht.