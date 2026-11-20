UN-Verhandlungen über autonome Waffen enden ohne verbindliches Verbot. Die USA blockieren klare Regeln, während fast 100 Staaten mehr Sicherheit fordern.

Bei den internationalen Beratungen über Sicherheitsschranken für die Entwicklung vollautonom handelnder Killerroboter ist ein bloßer Minimalkonsens erzielt worden. Diplomaten auf der Konferenz der 128 Vertragsstaaten der UN-Waffenkonvention haben sich in Genf nicht darauf einigen können, konkrete Verhandlungen über ein rechtsverbindliches Verbot besonders gefährlicher Waffensysteme einzuleiten. Diese Waffensysteme können selbstständig tödliche Angriffe auslösen, ohne dass ein menschlicher Operator den finalen Schießbefehl erteilt.

Ergebnis der UN-Verhandlungen in Genf

Das Endergebnis der Gespräche wird von zahlreichen Nichtregierungsorganisationen als enttäuschend eingestuft. Die Kampagne Stop Killer Robots kritisierte, dass die Delegationen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner abgestiegen sind, statt fortschrittliche regulatorische Rahmenwerke zu etablieren. Die Konferenz endete erst in den frühen Morgenstunden nach stundenlangen, zähen Nachtsitzungen. Trotz der hohen Zahl an teilnehmenden Staaten gelang kein Durchbruch hin zu strikten internationalen Grenzen für diese Technologie.

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Blockade durch die USA und ihre Folgen

Fast 100 Länder hatten sich deutlich für Verhandlungen über ein rechtsverbindliches Verbot vollautonomer Waffen ausgesprochen. Gegen einen konkreten Auftrag für solche Gespräche stand jedoch insbesondere die USA entgegen. Als größte Militärmacht der Welt und als Vorreiter bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz übt Washington erheblichen Einfluss auf die Verhandlungsdynamik aus und verhindert so eine Einigung auf verbindliche Verbote. Diese Haltung sorgt für eine Spaltung in der internationalen Gemeinschaft regarding der Regulierung von KI in der Kriegsführung.

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Weitere Schritte bis 2028

Anstatt eines sofortigen Verbots sollen Regierungsexperten nun bis zum Jahr 2028 weitere Elemente erörtern und vorschlagen. Diese Expertengruppe wird prüfen, ob die aktuellen Diskussionen in der Zukunft in einen rechtsverbindlichen Vertrag münden können oder ob die Debatte weiterhin im Rahmen offener Gespräche fortgeführt wird. Bei dem aktuellen Treffen in Genf ging es ausschließlich darum, ob und in welchem Rahmen solche weiteren Verhandlungen oder Gespräche stattfinden sollen, nicht aber um konkrete technische Maßnahmen.

Implications für die Waffensteuerung

Während das Wann und Wie der Regulierung ungeklärt bleibt, bleibt die Sorge vor unkontrollierten autonomen Systemen groß. Die ablehnende Haltung der USA als Schlüsselakteur bei KI-Innovationen verzögert den Aufbau globaler Normen erheblich. Die verbleibenden 28 Monate bis 2028 dienen nun als Pufferzeit, in der weitere technische und ethische Aspekte diskutiert werden müssen, bevor eine endgültige internationale Position bezogen wird.