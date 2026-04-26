Mini-Pride in Lichtensteig lockt 1000 Besucher an

Die Mini-Pride in Lichtensteig feierte einen großen Erfolg mit rund 1000 Besuchern. Die Veranstaltung bot eine fröhliche und inklusive Atmosphäre mit Parade, Musik und einer Rede der Nationalrätin Franziska Ryser.

Zum zweiten Mal feierte Lichtensteig eine lebendige und fröhliche Mini-Pride , organisiert vom Verein Queer Toggenburg . Die Veranstaltung zog am Samstag rund 1000 Besucher an, eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr.

Unter strahlendem Himmel und ausgelassener Stimmung zog eine farbenfrohe Parade durch die Gassen des Städtlis, begleitet von Musikikonen wie Cher, Lady Gaga, ABBA und Diana Ross. Jung und Alt tanzten und sangen gemeinsam, während Regenbogenfahnen und bunte Outfits das Stadtbild prägten. Die Mini-Pride war integraler Bestandteil des Super Saturday, der Lichtensteig mit offenen Türen, Ständen und kulturellen Angeboten belebte. Die Atmosphäre war von Herzlichkeit und Akzeptanz geprägt.

Drag-Künstlerin Sam The Witch betonte, dass die Veranstaltung Menschen zusammenbringt, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung. Anwohner wie Christian Schwyter lobten Lichtensteig als Vorreiter in einem eher konservativen Toggenburg und sahen in der Mini-Pride ein Zeichen des Fortschritts. Besucher aus der Region, darunter Valentino Strahlhofer, betonten die Bedeutung der Veranstaltung, insbesondere in der aktuellen Zeit. Auch Roger Wittmann, Präsident des Vereins Wilsch Queer Winterthur, forderte mehr Prides, um das Bewusstsein in der Gesellschaft zu schärfen.

Eine Gruppe von Jugendlichen schätzte die Freiheit, sich auszudrücken und sich wohlzufühlen, während sie die Parade mitjubelten. Der Startschuss zur Parade erfolgte mit Lady Gagas «Abracadabra», woraufhin Hunderte durch die Gassen zogen, begleitet von Jubel und Gesang. Nach der Parade versammelten sich zahlreiche Besucher in der Kalberhalle, um die Rede von Nationalrätin Franziska Ryser zu hören. Sie betonte, dass eine Pride mehr als ein Fest ist – sie ist ein Versprechen für eine inklusive Gesellschaft.

Die Mini-Pride schaffe Zugehörigkeit, wie Megan Berkinshaw berichtete, die aufgrund der Veranstaltung nach Lichtensteig gezogen war. Die Organisatoren waren mit dem Verlauf der Mini-Pride sehr zufrieden, die ohne Zwischenfälle verlief, im Gegensatz zum Vorjahr. Mit rund 1000 Gästen und perfektem Wetter wurden die Erwartungen übertroffen. Die überschaubare Größe des Anlasses wurde von vielen Besuchern als positiv hervorgehoben, da sie eine friedliche und fröhliche Atmosphäre schuf.

Die Mini-Pride hat die Akzeptanz in der Region gestärkt und ein klares Zeichen für Vielfalt und Inklusion gesetzt





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