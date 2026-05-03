Mineralölsteuer-Rückerstattung: Frist beachten und jetzt registrieren!

Landwirte und Unternehmen müssen sich bis zum 30. Juni 2026 auf der Plattform Connex registrieren und ihren Antrag auf Rückerstattung der Mineralölsteuer für 2025 stellen, um den Anspruch nicht zu verlieren. Die Registrierung erfolgt in zwei Schritten und ist Voraussetzung für die Online-Antragstellung über das Portal Taxas.

Die Frist für die Rückerstattung der Mineralölsteuer für das Jahr 2025 nähert sich unaufhaltsam. Landwirte und andere berechtigte Unternehmen müssen sich dringend mit der Online- Antrag stellung vertraut machen, um den finanziellen Vorteil nicht zu verpassen.

Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) betont, dass der 30. Juni 2026 der absolut letzte Termin für die Einreichung der Anträge ist. Eine Verlängerung dieser Frist ist ausgeschlossen, was die Dringlichkeit der Angelegenheit unterstreicht. Bislang haben sich von rund 38.000 potenziellen Antragstellern lediglich etwa 15.000 auf der Plattform Connex registriert.

Diese geringe Zahl deutet auf einen erheblichen Nachholbedarf hin und birgt das Risiko, dass viele Berechtigte die Rückerstattung verpassen. Die Registrierung ist obligatorisch und erfolgt in zwei Schritten: Zuerst eine Online-Anmeldung, gefolgt vom Erhalt eines Sicherheits-Codes per Post, der zur abschließenden Validierung der Registrierung benötigt wird. Erst nach erfolgreicher Registrierung kann der eigentliche Antrag auf Rückerstattung über das Portal Taxas gestellt werden. Dieses Portal wird ab dem 1.

Mai 2026 für die Antragstellung geöffnet sein. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit dem Prozess vertraut zu machen, um eventuelle technische Schwierigkeiten oder Fragen rechtzeitig zu klären. Das BAZG hat bereits seit Jahresbeginn wiederholt auf die Frist hingewiesen und die registrierten Landwirte schriftlich informiert. Dennoch ist die Registrierungsquote weiterhin besorgniserregend niedrig.

Der Registrierungsprozess selbst ist zwar nicht kompliziert, erfordert jedoch sorgfältiges Vorgehen und die Beachtung einiger wichtiger Schritte. Der Zugang zur Registrierung erfolgt über AGATE, idealerweise über AGOV. Nach der Anmeldung muss die Sprache auf Deutsch umgestellt werden. Anschließend ist die Kachel «Geschäftspartner hinzufügen» auf der Seite «Geschäftspartnerverwaltung» anzuklicken.

Der Betrieb kann dann entweder über die UID-Nummer oder die Adresse gesucht werden. Nach der Auswahl des korrekten Namens geht es mit einem Klick auf «weiter» zum nächsten Schritt. Hier kann der Empfänger genauer definiert werden, beispielsweise unter «zu Händen von». Auch hier gilt: «weiter» klicken.

In den folgenden Tagen wird dann der elfstellige Sicherheits-Code per Post zugestellt. Dieser Code muss auf der Seite «Geschäftspartnerverwaltung» unter «Onboarding-Code einlösen» eingegeben werden. Die «Nutzungsbedingungen» müssen akzeptiert und der Code anschließend durch einen Klick auf «Code einlösen» validiert werden. Im Anschluss daran ist die «Geschäftspartnerrolle hinzufügen» auszuwählen.

Auf der Seite «Geschäftspartnerrolle auswählen» muss bis zu «MinöSt Rückerstattung / Zweckänderung» gescrollt und diese Option angeklickt werden. Abschließend ist die IBAN-Nummer des Kontos anzugeben und das Geschäftsjahr auf 1.1. bis 31.12. einzustellen. Ein Klick auf «weiter» führt dann zum ePortal. Im Taxas-Portal erscheint der Name des Geschäftspartners.

Nun kann die Kachel «Mineralölsteuer & CO2-Abgabe – Rückerstattung» angeklickt werden. Innerhalb des Taxas-Portals ist es erforderlich, die «Flächendaten zu importieren». Diese Daten entsprechen den Informationen, die im Rahmen der kantonalen Datenerhebung erfasst wurden. Besonders wichtig ist die genaue Kontrolle der Daten bezüglich der Waldflächen.

Am Ende des Prozesses muss das Unterschrift-Häkchen gesetzt werden, um den Antrag abzuschließen. Es ist zu beachten, dass das System gelegentlich überlastet sein kann. Daher wird empfohlen, Fragen oder Unklarheiten am besten per E-Mail an das BAZG zu senden. Die frühzeitige Antragstellung ist entscheidend, da nach dem 30.

Juni 2026 keine Anträge mehr akzeptiert werden. Die Rückerstattung der Mineralölsteuer stellt für viele Landwirte eine wichtige finanzielle Unterstützung dar, die es nicht zu versäumen gilt. Die Online-Plattformen Taxas und Connex bieten eine effiziente Möglichkeit, den Antrag zu stellen, erfordern jedoch eine sorgfältige Vorbereitung und die Einhaltung der vorgegebenen Schritte. Das BAZG steht für Fragen und Unterstützung zur Verfügung, um sicherzustellen, dass alle Berechtigten ihre Rückerstattung erhalten.

Die rechtzeitige Registrierung und Antragstellung sind somit von größter Bedeutung, um finanzielle Einbußen zu vermeiden und die Vorteile der Mineralölsteuer-Rückerstattung voll auszuschöpfen. Die Komplexität des Prozesses sollte nicht abschrecken, sondern als Ansporn dienen, sich frühzeitig mit den notwendigen Schritten vertraut zu machen





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