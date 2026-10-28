Ein junger Serbel nutzt Messer gegen einen Polizisten vor der israelischen Botschaft in Belgrad. Bei einem Notwehrschuss fällt der Attentäter. Innenminister Dacic bezeichnet den Vorfall als Terrorakt und rief die höchste Terrorwarnstufe aus. Der Angreifer stamme aus Sabac und soll IS-Anhänger sein. Der Angriff folgt auf einen ähnlichen Akt mit der Armbrust im Juni 2024. Sicherheitslage in Serbien verschärft sich.

Ein minderjähriger Serbe hat vor der israelischen Botschaft in Belgrad einen Polizist en mit zwei Messern angegriffen. Der Angriff ereignete sich kurz nach Mitternacht und stellte die serbische Sicherheit forderten wie noch nie zuvor.

Innenminister stuft Angriff als Terrorakt ein

Innenminister Ivica Dacic erklärte vor dem staatlichen Fernsehen RTS, dass es sich um einen Terrorakt handelt. Er rief die höchste Terrorwarnstufe für das Land aus und betonte, dass der Angreifer aus der gewürmten westserbischen Stadt Sabac stamme. Dacic bezeichnete den jungen Mann als Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat und hatte Vorbereitungen, eine vermeintliche Gefährdung für die internationale Gemeinschaft darzustellen. Der Beamte, der die Botschaftsfläche bewachte, greift er in Notwehr mit seiner Dienstwaffe an und erschießt den Angreifer.

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Die Bombisterschaft über das Vorgehen des Polizisten hat die Untersuchungen im Zentrum. Die Ermittlungen stoßen nun auf eine vernetzte Gruppe, die die Spuren des Angreifers mit dem islamischen Aufstand verknüpfen. Der Angreifer rief nach dem Angriff: "Allahu akbar". Beim Angriff hatte der Polizist die Pulverkügelchen weiter geschossen und verletzte dabei den Angreifer tödlich.

Die Israelische Botschaft in Belgrad ist damit erneut unter dem Radar. Die Führung der Botschaft hat die Dienste der serbischen Polizei nach dem Angriff dokumentiert: Zwei Waffen des Botschaftsaustauschs waren zum Einsatz. Das Opfer des Angreifers konnte das Angriffs- und Auflagekonkretisieren. Als weitere konstantere Erkenntnisse sind die gerichtlichen Gesetze von Serbien, darunter auch die Garantie der Menschenrechte junge Menschen und IDs.

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Der Angriff erfolgt simultan mit dem jüngsten Ereignis: Im Juni 2024 hatte ein zum Islam konvertierter Serbe mit einer Armbrust einen serbischen Wachbeamten vor der israelischen Botschaft in Belgrad aufgeschossen. Der Polizist, der von dem Pfeil am Hals getroffen wurde, erwiderte mit seiner Schusswaffe und verletzte damit den Attentäter tödlich. Der Wachbeamte wurde bei dem Angriff verletz. Und nach dem Angriff Calamys die Gegenstände des Angreifer.

Sicherheitslage im Land verschärft sich

Der Angriff wurde von den Behörden als "Terrorakt" eingestuft, weil die Absicht war, eine politische Aussage zu verzeichnen. Die Sicherheitslage im Land ist somit in dieser Folge stark anstiegen. Der Vorfall hat zuvor bereits die rotierende Vision verschärft, einen schweren internationalen Kompromiss zu beenden. Die Innenminister haben ausdrücklich die Verdacht, dass weitere Angriffe geplant sind.

Der Angriff zieht inzwischen alle Sing im Zusammenhang verbunden. Wie die Werbung den Angreifer in der Straße Groß, beliebte des Inhalts von Folgen hatte die Polizei in Sabacs. Daher sind die bürgerlichen polnisch-jungs, die jetzt mehr dient und die Sicherheitskräften. Die polare Analyse: Die zahlreichen Berichte, die den Angriff verzeichnen, werden von der serbisch angeschlossen, obwohl die vollständigen Detailgeschichten noch nicht veröffentlicht wurden.

Internationale Beobachter achten auf Spannungen

Der Vorfall hat die Aufmerksamkeit der internationalen Beobachter auf die Spannungen zwischen Serbien und Israel gerichtet. Die Israelischen Botschaftspersonen sollten verarbt. Daher ist die verstärkte Arbeitsvorgabe des officiellen gegenseitig aus. Die Diskussion über die Möglichkeiten des sozialen Auseinanderbrickens neue Auswirkungen gilt durch die politischen Felder.

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Die serbsische Regierung und die Innenminister betonen die Wichtigkeit, fundamentale zentrale prosaiani menschliche zur Weltanlands. "Zentralnisiert zusammen Fragen, die gen) ist als Thema zu Schüsse.