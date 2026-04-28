Millionenschwerer Betrugsring zerschlagen: Zehn Männer verhaftet

Die Zürcher Strafverfolgungsbehörden haben eine nigerianische Gruppierung ausgehoben, die sich auf Romance Scams und Cyberdelikte spezialisiert hat. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Millionen Schweizer Franken.

Zürich – Ein umfangreicher Fahndungs- und Ermittlungserfolg der Zürcher Strafverfolgungsbehörden hat zur Verhaftung von zehn Männern geführt, die im Verdacht stehen, einen großangelegten Betrug s- und Geldwäschering betrieben zu haben.

Die Ermittlungen konzentrierten sich auf eine nigerianische Gruppierung, die sich auf sogenannte Romance Scams und andere Cyberdelikte spezialisiert hat. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Millionen Schweizer Franken. Die Festnahmen erfolgten im Rahmen einer koordinierten Aktion in sechs verschiedenen Kantonen, begleitet von zahlreichen Hausdurchsuchungen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich und die Kantonspolizei Zürich gaben am Dienstag bekannt, dass die Beschuldigten im Alter zwischen 32 und 54 Jahren stehen und schwerwiegenden Verbrechen der Geldwäscherei und des Betrugs beschuldigt werden.

Das Vorgehen der Betrüger ist perfide und zielt darauf ab, das Vertrauen ihrer Opfer auszunutzen. Sie erstellen gefälschte Profile auf sozialen Medien und Internet-Partnerbörsen, um sich als attraktive und liebenswerte Personen auszugeben. Durch das Vortäuschen einer romantischen Beziehung versuchen sie, ihre Opfer emotional zu manipulieren und sie dazu zu bringen, ihnen Geld zu überweisen.

Die Betrüger nutzen dabei eine Vielzahl von Täuschungsstrategien, um ihre Opfer zu überzeugen, beispielsweise erzählen sie von dringenden finanziellen Notlagen, medizinischen Problemen oder der Notwendigkeit, Reisekosten zu decken. Sobald das Opfer Geld überwiesen hat, brechen die Betrüger den Kontakt ab und verschwinden mit dem erbeuteten Vermögen. Die Ermittler betonen, dass Romance Scams in den letzten Jahren stark zugenommen haben und eine wachsende Bedrohung für die Bevölkerung darstellen. Die Opfer sind oft emotional stark belastet und schämen sich, den Betrug anzuzeigen.

Daher ist es wichtig, das Bewusstsein für diese Art von Kriminalität zu schärfen und die Opfer zu ermutigen, sich an die Polizei zu wenden. Die Hausdurchsuchungen, die am Dienstag in Zürich und fünf weiteren Kantonen stattfanden, dienten der Sicherstellung von Beweismitteln, darunter Computer, Mobiltelefone und finanzielle Unterlagen. Die Ermittlungen werden in enger Zusammenarbeit mit Europol geführt, um die grenzüberschreitende Dimension der Kriminalität zu berücksichtigen und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Behörden hoffen, durch die Verhaftungen und die Sicherstellung von Beweismitteln weitere Opfer zu identifizieren und den Betrugsring vollständig aufzudecken. Die Kooperation mit Europol war entscheidend für den Erfolg der Ermittlungen. Europol unterstützte die Zürcher Behörden bei der Analyse von Daten, der Identifizierung von Verdächtigen und der Verfolgung von Geldströmen. Die internationale Zusammenarbeit ist unerlässlich, um Cyberkriminalität effektiv zu bekämpfen, da die Täter oft in verschiedenen Ländern agieren und ihre Aktivitäten über das Internet koordinieren.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die nigerianische Gruppierung bereits seit längerer Zeit aktiv war und zahlreiche Opfer in der Schweiz und im Ausland betrogen hat. Die genaue Höhe des Schadens wird derzeit noch ermittelt. Die Festgenommenen werden nun der Staatsanwaltschaft vorgeführt, die über die Anordnung von Untersuchungshaft entscheiden wird. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen hohe Freiheitsstrafen.

Die Zürcher Strafverfolgungsbehörden warnen die Bevölkerung eindringlich vor Romance Scams und rufen dazu auf, bei Kontakten über das Internet und soziale Medien vorsichtig zu sein. Es ist wichtig, sich nicht von vermeintlichen Liebesbeweisen blenden zu lassen und kritisch zu hinterfragen, ob die Person, mit der man in Kontakt steht, tatsächlich die ist, die sie vorgibt zu sein. Im Zweifelsfall sollte man sich an Freunde, Familie oder die Polizei wenden. Die Prävention ist der beste Schutz vor Betrug





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