Millionenschaden: Autodiebe schlagen in Schweizer Luxusgarage zu

In der Nacht auf Sonntag wurden vier Luxusautos im Wert von mehreren Millionen Franken aus dem Autopark Morina AG in Murten gestohlen. Die Diebe gingen professionell vor und rissen Tresore aus der Wand, um an die Fahrzeugschlüssel zu gelangen.

Wieder einmal haben Autodiebe eine Schweizer Luxusgarage heimgesucht. In der Nacht auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in den Autopark Morina AG in Murten im Kanton Freiburg , bei dem mehrere hochwertige Fahrzeuge entwendet wurden, wie der Betreiber gegenüber 20 Minuten bestätigte.

Die Vorgehensweise der Diebe war ausgesprochen professionell und zielgerichtet. Sie verschafften sich zunächst Zugang zur Garage, indem sie ein Fenster einschlugen. Anschließend konzentrierten sie sich auf mehrere Tresore, in denen die Fahrzeugschlüssel aufbewahrt wurden. Diese Tresore wurden mit roher Gewalt aus der Wand gerissen und aufgebrochen, wie Fotos vom Tatort belegen, die 20 Minuten vorliegen.

Die ersten Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Täter mit einem Fahrzeug angereist waren, das zuvor in Neuenburg gestohlen worden war. Bei dem Einbruch gelang es ihnen, insgesamt vier Fahrzeuge zu stehlen. Zu den gestohlenen Fahrzeugen gehören ein Lamborghini Urus, ein Mercedes-AMG GT 63 S, ein Lamborghini Huracán LP640-4 Spyder Performante DCT sowie ein BMW X6 Competition. Der Gesamtwert der entwendeten Fahrzeuge wird auf mehrere Millionen Franken geschätzt.

Der Geschäftsführer der Garage geht davon aus, dass es sich um ein professionell organisiertes Verbrechen handelt. Bislang gibt es keine konkreten Hinweise auf die Täter, jedoch soll der BMW bereits in Frankreich lokalisiert worden sein. Die Auswertung der Aufzeichnungen der Überwachungskameras ist noch im Gange und soll weitere Hinweise liefern. Die Kantonspolizei Freiburg hat den Einsatz bestätigt.

Ein Sprecher der Kapo Freiburg erklärte, dass um etwa 02:45 Uhr in der Nacht eine Meldung über verdächtige Personen im Bereich der Garage eingegangen sei. Die daraufhin entsandte Polizeipatrouille stellte am Tatort fest, dass ein Einbruch stattgefunden hatte. Zu diesem Zeitpunkt waren die Täter jedoch bereits entkommen und in unbekannte Richtung geflohen. Die Ermittlungen werden derzeit intensiviert, um die Täter zu identifizieren und die gestohlenen Fahrzeuge wiederzufinden.

Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen, die in der Nacht auf Sonntag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Autoparks Morina AG gemacht haben. Die Zusammenarbeit mit den französischen Behörden wurde bereits aufgenommen, um die Verfolgung des BMW zu koordinieren und weitere Informationen auszutauschen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter über detaillierte Kenntnisse der Sicherheitsvorkehrungen der Garage verfügten und den Einbruch sorgfältig geplant hatten.

Die Tatsache, dass die Täter gezielt nach den Tresoren mit den Fahrzeugschlüsseln suchten, deutet auf eine professionelle Vorgehensweise und möglicherweise Insiderwissen hin. Der Autopark Morina AG ist bekannt für seine exklusive Auswahl an Luxusfahrzeugen und zieht Kunden aus der ganzen Schweiz und dem Ausland an. Der Einbruch stellt einen erheblichen finanziellen Verlust für das Unternehmen dar, aber auch einen Imageschaden. Der Geschäftsführer betonte, dass die Sicherheitssysteme der Garage regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, um das Risiko von Einbrüchen zu minimieren.

Trotzdem sei es den Tätern gelungen, die Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen. Die Polizei hat eine umfassende Spurensicherung am Tatort durchgeführt und sucht nach Fingerabdrücken, DNA-Spuren und anderen Beweismitteln, die zur Identifizierung der Täter führen könnten. Die Auswertung der Überwachungskameraaufnahmen soll ebenfalls wichtige Hinweise liefern. Die Kantonspolizei Freiburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe und ruft Zeugen auf, sich mit Informationen an die Polizei zu wenden.

Insbesondere werden Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich von Murten in der Nacht auf Sonntag erbeten. Die Ermittlungen dauern mit Hochdruck an, um die Täter schnellstmöglich zu fassen und die gestohlenen Fahrzeuge wiederzubeschaffen. Der Fall zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, Luxusfahrzeuge vor Diebstahl zu schützen und in umfassende Sicherheitsmaßnahmen zu investieren





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