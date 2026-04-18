Milliarden-Wetten auf Ölpreise vor Öffnung der Strasse von Hormus – US-Behörden ermitteln

Unbekannte Händler haben kurz vor der Ankündigung des Irans zur Öffnung der Strasse von Hormus massive Wetten auf fallende Ölpreise platziert und damit offenbar enorm profitiert. Die US-Börsenaufsicht CFTC ermittelt nun und fordert Handelsdaten an, um die Hintergründe dieser präzisen Vorhersage aufzudecken.

Kurz vor der unerwarteten Ankündigung des Iran s zur vollständigen Öffnung der strategisch wichtigen Strasse von Hormus haben Händler massive Wetten auf fallende Ölpreise platziert und damit offenbar einen enormen Gewinn erzielt. Nach Informationen von Reuters wurden nur wenige Minuten vor dieser Bekanntgabe rund 760 Millionen US-Dollar in Form von sogenannten Brent-Futures auf fallende Ölpreise gesetzt. Diese Transaktionen, die zwischen 14:24 und 14:25 Uhr Mitteleuropäischer Zeit stattfanden, stellen die mit Abstand grösste Einzelbewegung an diesem Handelstag dar.

Unbekannte Trader wetteten damit auf einen Preisverfall bei Rohöl, der sich nur wenig später als korrekt erweisen sollte.

Die US-Börsenaufsichtsbehörde CFTC hat die auffälligen Handelsaktivitäten umgehend ins Visier genommen und fordert nun von den grössten Rohstoffbörsen, CME und ICE, detaillierte Handelsdaten an, um die Hintergründe dieser präzisen Vorhersage aufzudecken.

Solche auffälligen Wetten, die kurz vor wichtigen geopolitischen Ereignissen platziert werden, sind in der Vergangenheit bereits mehrfach aufgetreten und werfen immer wieder Fragen nach möglichem Insiderhandel oder der Ausnutzung von Informationen auf.

Die Bekanntgabe der vollständigen Öffnung der Strasse von Hormus erfolgte am Freitag, dem 17. April, durch den iranischen Aussenminister Abbas Araghtschi über die Social-Media-Plattform X und wurde kurz darauf auch von US-Präsident Donald Trump bestätigt, der sich auf seiner Plattform Truth Social mit den Worten 'Vielen Dank!' bedankte.

Diese Nachricht hatte unmittelbare Auswirkungen auf die globalen Energiemärkte. In den Minuten nach der Ankündigung stürzten die Rohölpreise um bis zu elf Prozent ab. Der Preis für Nordsee-Rohöl der Sorte Brent fiel auf 88,73 US-Dollar pro Barrel, während die US-Sorte WTI auf 84,44 US-Dollar pro Barrel absackte.

Auch die Preise für Heizöl und Benzin verzeichneten signifikante Rückgänge von etwa zehn bzw. fünf Prozent.

Die Tatsache, dass Händler kurz zuvor mit bemerkenswerter Präzision auf genau diese Preisentwicklung gewettet hatten, lässt die US-Behörden aufhorchen.

Die genaue Natur der Termingeschäfte, bei denen Käufer und Verkäufer sich auf einen zukünftigen Ölpreis einigen, ermöglicht es, bei einer Abweichung des tatsächlichen Preises vom vereinbarten Wert erhebliche Gewinne oder Verluste zu erzielen. In diesem Fall scheinen die spekulierenden Händler auf der Gewinnerseite gestanden zu haben.

Diese Ereignisse reihen sich ein in eine Serie von auffälligen Handelsaktivitäten, die immer wieder im Zusammenhang mit geopolitischen Spannungen und politischen Ankündigungen im Nahen Osten und darüber hinaus beobachtet wurden. So gab es beispielsweise vor der Ankündigung eines angeblichen Friedensabkommens im Iran durch Donald Trump am 22. März ebenfalls massive Wetten auf sinkende Energiepreise und steigende Börsenkurse.

Auch vor der Ausrufung einer Waffenruhe mit dem Iran am 7. April platzierten mindestens 50 Accounts auf der Wettplattform Polymarket gezielt Wetten auf genau dieses Ereignis.

Ein weiteres Beispiel ereignete sich vor der Festnahme von Nicolas Maduro am 3. Januar, bei der sich bei Polymarket ebenfalls ungewöhnlich gut platzierte Wetten von Neukunden zeigten.

Diese wiederkehrenden Muster werfen ernste Fragen hinsichtlich der Integrität der Märkte und der möglichen Ausnutzung von Informationen auf, die der breiten Öffentlichkeit noch nicht zugänglich sind. Die Strasse von Hormus, eine entscheidende Engstelle für den weltweiten Öltransport, steht immer wieder im Fokus von Eskalationen, wie auch die Drohung des Irans mit einer vollständigen Schliessung im Vorfeld des Ultimatums von Präsident Trump verdeutlichte





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