Die Seelandhalle in Lyss öffnet erneut ihre Türen für einen großen Liquidationsverkauf, bei dem neben Pfadfinderutensilien und Outdoorbekleidung auch Militärschokolade und Ausrüstung von ausländischen Armeen zu finden sind. Angesichts steigender Schokoladenpreise könnte die Militärschokolade eine preiswerte Alternative darstellen.

Ab dem 17. April öffnet die Seelandhalle in Lyss wieder ihre Tore für einen großen Liquidationsverkauf , der voraussichtlich erneut rund 30.000 Besucher anlocken wird. Dieses Jahr verspricht das Angebot, das von praktischen Pfadfinderutensilien wie dem klassischen Pfaditopf aus Aluminium bis hin zu spezialisierter Ausrüstung reicht, wieder für reges Interesse zu sorgen. Besonders bemerkenswert ist das Angebot an Produkten ausländischer Armeen, das von Messern und Helmen bis hin zu Schutzwesten reicht, wobei Schusswaffen explizit ausgeschlossen sind. Viele Besucher erhoffen sich offenbar, von günstigeren Preisen zu profitieren und suchen nach robuster, tarnfarbener Outdoorbekleidung , die sich nicht nur für militärische Zwecke, sondern auch für Outdoor-Aktivitäten und den täglichen Gebrauch eignet.

Der Onlinekatalog gewährt einen Einblick in die vielfältige Auswahl, die von eher ausgefallenen Artikeln bis hin zu durchaus nützlichen Gegenständen reicht. Ein Beispiel für ein Schnäppchen ist ein Aufklärerhut, der mit seinem Design an einen Safarihut erinnert und mit 19 Franken zu Buche schlägt, während er gleichzeitig einen angenehmen Nackenschutz vor Sonneneinstrahlung bietet. Fragwürdigere Anschaffungen könnten eine Box mit 100 Gehörschutzstöpseln oder ein professioneller Forst-Schutzhelm darstellen. Ein besonderes Interesse dürfte eine ballistische Schutzplatte für 249 Franken hervorrufen, die speziell dafür entwickelt wurde, Gewehrmunition und Geschosse abzufangen. Ebenfalls erhältlich ist der bewährte Pfaditopf, ein Aluminium-Kochtopf mit schwarzer Lackierung, der für 35 Franken mit dem Versprechen 'einfach zu reinigen' beworben wird.

Ein wiederkehrender Favorit bei den Besuchern ist erfahrungsgemäß die Militärschokolade. Angesichts der generell steigenden Schokoladenpreise im Einzelhandel könnte diese durchaus eine sparsamere Alternative darstellen. Ob sie geschmacklich überzeugt, ist zweifellos eine Frage des persönlichen Empfindens. Der Preis für eine 50-Gramm-Tafel liegt bei 1.30 Franken, was im direkten Vergleich zu einer Lindt-Schokolade für 3.60 Franken pro 100 Gramm tatsächlich günstiger ist. Der Liquidationsverkauf in Lyss beginnt am 17. April und läuft bis zum 27. April. Der Eintritt zu dieser jährlich stattfindenden Veranstaltung ist wie gewohnt kostenlos, was die Attraktivität für ein breites Publikum weiter erhöht.

Die Redaktionsmitarbeiterin, die seit 2021 für diese Redaktion tätig ist und sich als Sitemanagerin sowie Redakteurin am Newspult einbringt, widmet sich gelegentlich auch gesellschaftlichen Themen, was die thematische Bandbreite der Berichterstattung unterstreicht und zeigt, dass solche Veranstaltungen über rein wirtschaftliche Aspekte hinaus auch gesellschaftliche Strömungen widerspiegeln können





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liquidationsverkauf Militärausrüstung Militärschokolade Outdoorbekleidung Seelandhalle

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Slowakei: Tausende protestieren gegen Abschaffung der BriefwahlDie slowakische Regierung will die Briefwahl aus dem Ausland abschaffen. Oppositionsführer Simecka warnt: «Robert Fico will seine Macht einzementieren.»

Read more »

Coop ersetzt Eigenmarke – tausende Produkte betroffenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Qualité & Prix verschwindet: Coop benennt Tausende Produkte umCoop ersetzt seine grösste Eigenmarke Qualité & Prix schrittweise durch den schlichten Markennamen Coop.

Read more »

KI deckt tausende Sicherheitslücken auf: JPMorgan-Chef warnt vor existenziellen Risiken im FinanzsektorDas KI-Modell Mythos von Anthropic hat Tausende kritische Sicherheitslücken in der Software von Finanzinstituten aufgedeckt, was bei JPMorgan-Chef Jamie Dimon grosse Besorgnis auslöst. Er warnt vor den existenziellen Risiken, die von KI-gestützten Cyberangriffen ausgehen und betont die Notwendigkeit einer ständigen Wachsamkeit im Finanzsektor.

Read more »

Bares für Rares: Polizist bricht Verkauf abDer Arlesheimer Andreas Sigrist wollte in der bekannten TV-Sendung «Bares für Rares» ein Erbstück verkaufen – im letzten Moment entschied er sich anders.

Read more »

Grösster Titel-Verkauf in der Börsen-Geschichte von Accelleron durch Top-ManagerTop-Manager des Technologiekonzerns Accelleron haben Aktien des von ihnen geführten Unternehmens verkauft.

Read more »