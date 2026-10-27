Mildes Wetter mit sporadischem Nebel, Kaltfront und Hochdruck in der Schweiz - Wettervorhersage bis Ende Wochen

Eine milde Dienstagsepisode mit schwacher Kaltfront am Mittwoch und starkem Hochdruckabdruck ab Donnerstag prägt die Schweizer Wetterlage. Bleiben Sie bei Nebelwarnungen wachsam und planen Sie Ihre Outdoor-Aktivitäten entsprechend.

Dienstag zeichnete sich das Wetter in der Schweiz durch eine milde, trockenere Wetter lage aus, die von einer südwestlichen Höhenströmung vom Nordmeer getragen wurde. Der Tiefdruck in der Region, dessen Zentrum über dem Nordmeer lag, brachte für den Tag sanfte, sonnige Bedingungen, begleitet von gelegentlichen Schleierwolken.

In den Höhepunkten herrschten im Nachmittagsbereich angenehme Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad, während die Bergregionen, insbesondere bei 2000 Metern Höhe, leicht kühl waren mit etwa 10 Grad. Die Luft war trocken, doch in den unteren Schichten blieb noch etwas Restfeuchtigkeit zurück, die zu zähem Hochnebel führen kann, wenn die Bise zur Alpennordseite aufkommt. Das Wanderer- und Spaziergangsangebot blieb gut versorgt, jedoch sollten Radfahrer und Wanderer auf Nebelschwaden achten, insbesondere im Mittelland und am Jurasüdfuß.

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Warnung vor starkem Südwestwind und Westwind

Ein Schutz gegen Wind, vorzugsweise auf offenen Hängen, ist empfehlenswert, da Südwest- bis Westwinde angenehm stark werden können. Am Mittwoch wurde das bereits vertuschte Wetter durch die Passage einer schwachen Kaltfront aus Westen in die Alpennordseite etwas abgewendet. Die wirbelnden Tiefdruckfronten lassen sich in der Regel durch eine Zunahme von Bewölkung und Nebelerzeugung im Mittel- und Hochland beschreiben.

In den ersten Morgenstunden war die Situation noch weitgehend sonnig, doch im Laufe der Nacht stieg die Bewölkung, besonders in der Westschweiz, und die Nebel konnten in den Tälern und Hügellagen sichtbar werden. Die Temperaturen nahmen wieder etwas an, es wurden 17 Grad maximal für die Niederungen bei 600‑Meter-Obergrenze, während die Bergregionen bei 2000 Metern auf etwa 11 Grad stiegen.

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Als Vorsicht sollte der Fotograf bereits frühzeitig damit beginnen, Bilder von den aktuellen Wetterbedingungen aufzunehmen, denn die Luftdruckentwicklung kann von stürmischer zu bewölkter und schließlich zu klarer Luft wechseln. Ab Donnerstag setzt sich das Hochdruckgebiet von Frankreich aus weiter bis nach Deutschland fort und wird so die Wetterlage in der Schweiz bis weiteres Ende bestimmen.

Inversion begünstigt Nebel an der Alpennordseite

Das erst aus Absinken resultierende Erwärmungsschema bedeutet, dass in den Bergregionen die Luftheizung in der Höhe möglich ist, jedoch gleichzeitig eine Inversion zwischen den höheren und unteren Luftschichten entstehen kann. Eine Inversion beschränkt den Luftaustausch und begünstigt Nebel und Hochnebel, vor allem an der Alpennordseite, wo die Bise zusätzliche Feuchtigkeit ausweichen kann. Für Wander- und Touristen sollte man die aktuelle Nebelobergrenze und kostenfreie Live-Webcams an dem Zielort prüfen, bevor man sich auf den Weg macht.

Für die Westschweiz sinkt die Nebelobergrenze auf etwa 600 Meter und kann sich auf den darauffolgenden Tagen ziehen, was das Tageslicht nicht vollständig ausbüßt. Ungeachtet der milden Temperaturen auf 2000 Meter kann der Südwest‑ bis Westwind auf offenen Höhe unangenehm sein, also sollte man eine windabweisende Schicht in der Tasche haben. Der verlockende Wetterbericht begleitet auch jede Wetter‑App und Plattform - stetig wachsende Gruppen und Kooperationen ermöglichen es sogar, das Wetter durch Live‑Fotos und Videos direkt von der Szene mitzugestalten.

So können sowohl Radfahrer, Wanderer auch Bildliebhaber wieder eine große Auswahl an Bildmaterial von der realen Landschaft zu besorgen, sodass Wettervorhersagen und -erlebnisse noch bildhafter und unmittelbarer werden.