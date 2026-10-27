Milde Hitze in Basel, aber Wetterumschwung erwartet

Basler Wetterlage: Heutiger 18 Grad im Sommer, aber ab Mitte Woche cooler und wolkig. Experten warnen vor Rückgang und prognostizieren Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad. Historische Daten zeigen den derzeitigen Tag als ungewöhnlich warm für Oktober.

warm in Basel - gemäss Meteo Schweiz 18 Grad Celsius. Nachdem es in den letzten Tagen windig, regnerisch und häufig auch kühl war, mit Temperaturen unter 10 Grad, ist es heute sonnig, der Himmel wolkenlos, mild.

Eine Warmfront aus dem Westen sorgt für die milden Temperaturen. Morgen Mittwoch gibt es gemäss SRF Meteo bereits wieder einen leichten Wetterumschwung. Eine schwache Kaltfront aus dem Norden bringt viele dichte Wolken. Regnen sollte es in Basel und Umgebung tagsüber aber nicht.

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Temperaturrückgang für Mittwoch und Donnerstag

Doch die Temperaturen sinken wieder; am Mittwoch soll es mittags 14 Grad, am Donnerstag und am Freitag 12, respektive 11 Grad werden. Für den Oktober ist der Dienstag ein aussergewöhnlich warmer Tag. Von der in der Messstation Binningen-Basel gemessenen Höchsttemperatur ist man aber weit entfernt. Am 3.

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Oktober 1985 wurden sage und schreibe Celsius gemessen - nur knapp wurde ein Hitzetag verfehlt. 2023 erreichte das Thermometer 28.7 Grad in Basel. Im Mittel wichen die Temperaturen um 3.8 Grad Referenzperiode 1991-2020 ab. Trotz dem heutigen milden Tag ist das ausgeschlossen. Das Thermometer stieg diesen Oktober kein einziges Mal über 20 Grad, geschweige denn 25 Grad.

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