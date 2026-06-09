Milchviehhalter protestieren mit 300.000 Litern Milch in Niedersachsen

Der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter verteilte 300.000 Liter Milch auf einem Feld, um die systemische Entwertung bäuerlicher Arbeit und die Krise im Milchmarkt zu verdeutlichen. Forderungen umfassen Lieferverzicht, verbindliche Verträge und Reformen der Agrarpolitik.

Ende Mai haben Landwirtinnen und Landwirte des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter ( BDM ) in Niedersachsen eine außergewöhnliche Protestaktion durchgeführt. Auf einem Feld im Land wurden rund dreihunderttausend Liter Milch aus Güllefässern verteilt.

Die Symbolik dieser Maßnahme soll die wachsende Entwertung bäuerlicher Arbeit und die fehlende Anerkennung der Leistungen von Nutztieren deutlich machen. Laut einer offiziellen Mitteilung des BDM steht die Verschwendung nicht nur in diesem Moment auf dem Feld, sondern findet täglich auf einem Markt statt, der hochwertige Lebensmittel systematisch entwertet. Die Protestierenden beziehen sich dabei auf die anhaltende Untätigkeit der Agrarpolitik auf europäischer Ebene und fordern konkrete Gegenmaßnahmen, um die Krise im Milchsektor zu überwinden.

Die Verantwortlichen der Aktion, darunter BDM‑Vorsitzender Karsten Hansen und Kjartan Poulsen, Vorsitzender des European Milk Board (EMB), betonen, dass die Produzenten von Milchprodukten derzeit von politischen Fehlentscheidungen und einer schwachen Verhandlungsposition im Markt abgeschnitten werden. Während Handel und Ernährungsindustrie ihre Gewinne sichern, leiden die Erzeuger unter steigenden Kosten für Energie, Futtermittel, Maschinen und Auflagen, während die Milchpreise von Molkereien, dem Handel und dem Weltmarkt festgelegt werden.

Ohne echte Verhandlungsmacht bleiben vielen Höfen kaum Alternativen: entweder die Produktion weiterzu‑ erhöhen und dabei auf eine angemessene Entlohnung zu verzichten, oder das Unternehmen zu schließen. Diese Dynamik, so die Protestierenden, treibe die Krise weiter an und führe zu einer gefährlichen Überproduktion, die den Markt noch weiter destabilisiere.

Um der Situation zu begegnen, fordern BDM und EMB mehrere politische Schritte: die Einführung eines freiwilligen Lieferverzichts auf EU‑Ebene, um das Angebot zu reduzieren und den Markt zu stabilisieren; die Schaffung verbindlicher Lieferverträge mit klar definierten Preis‑, Mengen‑, Qualitäts‑ und Laufzeitklauseln; sowie grundlegende Reformen der Gemeinsamen Agrarpolitik und der Gemeinsamen Marktordnung. Kjartan Poulsen betont, dass die Milchviehhalter bereit seien, Verantwortung für ihren Markt zu übernehmen, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass ein geordnetes und marktwirksames System geschaffen werde.

Die Protestaktion soll damit nicht nur Aufmerksamkeit erregen, sondern konkrete politische Handlungen motivieren, damit die Interessen der Landwirte künftig stärker berücksichtigt werden





SchweizerBauer / 🏆 51. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Milchprotest BDM European Milk Board Agrarpolitik Marktkrise

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Thailand verweigert 30'000 Ausländern die Einreise – was bedeutet das für die Schweiz?Das Tourismusland verschärft seine Einreisekontrollen massiv. Für Schweizer Reisende gilt ab bald wieder nur 30 Tage visafreier Aufenthalt statt 60.

Read more »

Thailand verweigert 30'000 Ausländern die Einreise – was bedeutet das für die Schweiz?Das Tourismusland verschärft seine Einreisekontrollen massiv. Für Schweizer Reisende gilt ab bald wieder nur 30 Tage visafreier Aufenthalt statt 60.

Read more »

Thailand verweigert 30'000 Ausländern die Einreise – was bedeutet das für die Schweiz?Das Tourismusland verschärft seine Einreisekontrollen massiv. Für Schweizer Reisende gilt ab bald wieder nur 30 Tage visafreier Aufenthalt statt 60.

Read more »

Thailand verschärft Einreise: Fast 30'000 Abweisungen seit JahresbeginnThailand verschärft seine Einreisebestimmungen: Fast 30'000 Personen wurden 2026 bereits abgewiesen. Damit will man die Kriminalität bekämpfen.

Read more »