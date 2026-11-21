Der GDT-Index zeigt eine differenzierte Entwicklung: Während Magermilchpulver und Vollmilchpulver Preiseinkünfte verzeichnen, brechen die Erlöse bei fettreichen Produkten wie Butter stark ein.

Die aktuellen Handelsdaten am globalen Milchmarkt zeigen ein klares Bild der unterschiedlichen Nachfrage nach Milchbestandteilen. Der GDT-Index, der als zentraler Indikator für die Preisentwicklung am Weltmilchmarkt gilt, dokumentiert eine gewichtete durchschnittliche prozentuale Veränderung der Preise. Während sich die Kurse für eine Mischtonne aller gehandelten Milchprodukte stabil auf bisherigem Niveau bewegen, zeichnen sich bei einzelnen Produktgruppen deutliche Kontraste ab. Das Handelsvolumen bewegte sich beim aktuellen Auktionsereignis mit 39'777 Tonnen auf ähnlicher Höhe wie zu Beginn dieses Monats.

Milchpulver-Preise erreichen Mehrjahreshöchststände

Der seit Juli einsetzende Aufwärtstrend im Handel mit Magermilchpulver setzte sich im November ohne Unterbrechung fort und erreichte mit einem Schlusskurs von 4187 US-Dollar (entspricht 3517 Schweizer Franken) neue Höhen. Die Erlöse stiegen dabei um 78 US-Dollar (65 Schweizer Franken) oder 1,9 Prozent, womit der höchste Stand der letzten vier Jahre erzielt wurde. Parallel dazu profitierte auch der Handel mit Vollmilchpulver von einer verstärkten Dynamik, die seit Oktober diesen Jahresobservable war und sich beim aktuellen Event fortsetzte. Gegenüber der vorherigen Auktion legten die Erlöse für Vollmilchpulver um 110 US-Dollar (92,40 Schweizer Franken) oder 2,8 Prozent auf 4081 US-Dollar pro Tonne (3428 Schweizer Franken) zu. Damit wurde das Vorjahresniveau um gut 18 Prozent bzw. 629 US-Dollar (528 Schweizer Franken) übertroffen.

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Neben den Pulvern konnte sich auch der Markt für Laktose weiter erholen, nachdem es im Oktober noch zu einem stärkeren Rückgang der Kurse gekommen war. Beim aktuellen Auktionsereignis erlöstes die Laktose um 1,8 Prozent mehr als noch vor zwei Wochen. Die Kurse schlossen zu Handelsende auf einem Niveau von 1759 US-Dollar pro Tonne (1477 Schweizer Franken) ab. Diese Entwicklung unterstreicht die anhaltende Stabilität und steigende Nachfrage nach eiweiß- und laktosehaltigen Milchprodukten auf dem internationalen Markt.

Fettreiche Produkte verzeichnen deutliche Preisrückschläge

Im Gegensatz zu den eiweißhaltigen Produkten mussten die Bereiche der Fettverwertung die stärksten Erlöseinbußen hinnehmen. Wasserfreies Milchfett verlor mit 8,1 Prozent bzw. 428 US-Dollar (360 Schweizer Franken) am stärksten und notierte mit 4878 US-Dollar pro Tonne (4097 Schweizer Franken). Dies entspricht einem massiven Einbruch von 25 Prozent gegenüber der Erlössituation im Vorjahresmonat. Die gleiche negative Situation spiegelte sich im Handel mit Butter wider. Der Rückstand zum Vorjahresmonat beträgt bei Butter fast 30 Prozent. Beim aktuellen Event verloren die Butterkurse um 298 US-Dollar (250 Schweizer Franken) bzw. 6,6 Prozent auf 4205 US-Dollar (3531 Schweizer Franken) pro Tonne.

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Auch der Markt für Cheddar-Käse zeigte keine nachhaltige Erholung. Die zuvor in der ersten Novemberhälfte verzeichneten Kursanstiege hielten bei der aktuellen Auktion nicht stand. Es folgte stattdessen ein deutlicher Rückgang von fast 4 Prozent (minus 155 US-Dollar bzw. 130 Schweizer Franken) auf 3815 US-Dollar (3204 Schweizer Franken). Die Entwicklung im Cheddar-Segment bleibt somit sehr volatil und liegt spürbar hinter dem Niveau des Vorjahres zurück.

Eiweissnachfrage treibt Verwertungserlöse an

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die hohe Nachfrage nach Eiweiss zum zentralen Treiber der Verwertungserlöse in der Milchvermarktung avanciert ist. Während Magermilchpulver, Vollmilchpulver und Laktose von festen Kursen profitieren, brechen die Erlöse bei fett- und käsehaltigen Produkten signifikant ein. Diese Polarisierung im Markgeschehen erfordert von Produzenten und Händlern eine differenzierte Strategie, da die allgemeinen Stabilisierungen im Durchschnitt nicht über die starken Schwankungen bei den einzelnen Produktkategorien hinwegtäuschen dürfen.