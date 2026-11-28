Mike Love, Mitgründer der Beach Boys und Co-Autor von Klassikern wie Good Vibrations, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Sein Management bestätigt den Tod in der Familie.

Mike Love, der langjährige Sänger, Songwriter und Mitbegründer der legendären US-amerikanischen Band Beach Boys, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Nach Angaben seines Managements verstarb er am Samstagabend in Begleitung seiner Familie, wobei die genaue Todesursache zunächst nicht öffentlich bekannt gegeben wurde. Love, der maßgeblich zum Sound der kalifornischen Pop-Ikonen beigetragen hat, hinterlässt ein unermessliches musikalisches Erbe, das Generationen von Zuhörern geprägt hat.

Karriere und weltweite Hits der Band

Als Frontmann und treibende kreative Kraft prägte Mike Love den musikalischen Stil der Beach Boys, der in den 1960er Jahren weltweit für Begeisterung sorgte. Seine Stimme und seine Kompositionen sind untrennbar mit Sommerhits wie "Good Vibrations", "California Girls", "I Get Around" und "Fun, Fun, Fun" verbunden. Besonders "Good Vibrations" gilt bis heute als einer der einflussreichsten und technisch anspruchsvollsten Popsongs der Geschichte. Love trat auch noch in hohen Jahren mit Begeisterung auf der Bühne auf und erhielt für sein Werk höchste Anerkennung, wie seine Aufnahme in die US-amerikanische Songwriters Hall of Fame im Juni 2025 eindrucksvoll belegte.

Also read Backstreet Boys spielen 2027 ihr erstes Stadionkonzert in Zürich

Gründung und innere Konflikte der Formation

Die musikalische Reise der Beach Boys begann im frühen 20. Jahrhundert an der US-Westküste. Mike Love wurde 1941 in Los Angeles geboren und verbrachte einen Großteil seiner Kindheit mit Brian Wilson, der als musikalischer Kopf der Gruppe galt. Zusammen mit den Brüdern Dennis Wilson und Carl Wilson sowie dem Schulfreund Al Jardine gründete Mike Love die Band Anfang der 1960er Jahre. In dieser Ära erreichten die Beach Boys einen beispiellosen weltweiten Ruhm, wobei Songs wie "Surfin' USA" aus dem Jahr 1963 zur Hymne einer ganzen Bewegung wurden. Allerdings sorgte die dynamische Zusammenarbeit im Laufe der Jahre für anhaltende Spannungen. Mike Love und Brian Wilson stritten zeitweise vor Gericht über die richtige Würdigung der jeweiligen Beiträge zur Songwriting-Autorschaft. Trotz dieser rechtlichen Auseinandersetzungen bewahrte Love Respekt vor der gemeinsamen Geschichte und betonte später, dass die gemeinsamen Meisterwerke das Wichtigste seien.

Advertisement

Späte Würdigung und Vermächtnis

Mike Loves Einfluss auf die Popkultur bleibt bis heute spürbar. Seine Fähigkeit, den Sound von Sommer, Strand, Surfen und optimistischer Lebenshaltung in Musik zu übersetzen, hat die Musiklandschaft nachhaltig verändert. Auch wenn das Management keine weiteren Details zum genauen Zeitpunkt oder den Umständen des Todes bekannt gab, bestätigt die Nachricht den Verlust einer der letzten großen lebenden Legenden der Rock- und Popgeschichte. Fans und Kollegen würdigen nun ein Leben voller Triumphe, das von musikalischer Innovation und der Fähigkeit geprägt war, Freude und gute Laune global zu verbreiten. Die Beach Boys, die einst die Charts dominierten, haben durch die Arbeit von Mike Love Spuren in der Kulturgeschichte hinterlassen, die für immer fortbestehen werden.