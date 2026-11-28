Mike Love, Mitgründer der Beach Boys, ist tot. Seine Sprecherin bestätigt den Tod im Kreis der Familie. Seine Stimme prägte Hits wie "California Girls".

Mike Love, der Mitgründer und langjährige Sänger der legendären US-amerikanischen Band Beach Boys, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Seine Sprecherin Katie Altman bestätigte den Tod gegenüber dem Musikmagazin Rolling Stone. Ein offizielles Statement seines Managements präzisierte, dass Love am Samstagabend in Malibu im Kreis seiner Familie verstarb. Die genauen Umstände seines Ablebens wurden bisher nicht detailliert ausgeführt.

Todesumstände und Gesundheitszustand

Eine spezifische Todesursache wurde seitens der Familie oder des Managementteams vorerst nicht veröffentlicht. Medienberichte von NBC Los Angeles legen jedoch nahe, dass Sanitäter und das Sheriff's Office am Samstag gegen 17 Uhr wegen eines medizinischen Notfalls zu Loves Wohnhaus in Malibu gerufen wurden. Diese Information korrespondiert mit Berichten über eine prekäre gesundheitliche Entwicklung in den Monaten vor seinem Tod. Bereits bei einem öffentlichen Auftritt der Beach Boys im Oktober war Love körperlich gebrechlich und schwach erschienen.

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Schauspieler John Stamos, der seit vielen Jahren als regelmäßiger Gastmusiker bei Auftritten der Beach Boys dabei ist, reagierte auf die Nachricht mit einem persönlichen Beitrag in den sozialen Medien. Stamos erwähnte, dass Mike Love mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt habe. Der Schauspieler würdigte Love zudem für die Freude, die dieser seinem Publikum über Jahrzehnte hinweg vermittelt habe, und betonte die positive Ausstrahlung des Musikers.

Vorleben und Karriere mit den Beach Boys

Die Beach Boys wurden Anfang der 1960er-Jahre gegründet. Mike Love gründete die Gruppe gemeinsam mit seinen Cousins Brian Wilson, Carl Wilson und Dennis Wilson sowie dem langjährigen Familienfreund Al Jardine. Love prägte den mehrstimmigen Gesang der Band über viele Jahrzehnte hinweg maßgeblich mit seiner charakteristischen Bassbariton-Stimme. Sein Stimmklang ist untrennbar mit vielen der bekanntesten Songs der Gruppe verbunden, die international zu Hits avancierten.

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Zu den Werken, die Love mit seiner Stimme bekannt machte, zählen Klassiker wie "California Girls", "Surfin' U. S. A.", "Little Deuce Coupe" und "Kokomo". Bei einigen Titeln teilte er sich die Leadgesangs-Partien mit Brian Wilson, darunter bei "Sloop John B" und "Wouldn't It Be Nice". Parallel zu seiner musikalischen Präsenz auf der Bühne sicherte Love auch den rechtlichen und öffentlichen Fortbestand des Namens Beach Boys. Er trat über mehr als 50 Jahre hinweg kontinuierlich mit der Band auf.

Spannungen mit Brian Wilson und öffentliche Wahrnehmung

Neben den musikalischen Erfolgen war Mike Love in der Geschichte der Beach Boys auch für komplexe persönliche Dynamiken bekannt. Insbesondere die Beziehung zu Brian Wilson war oft von Konflikten geprägt. Während Wilsons Songwriting, Arrangements und Produktionen die Beach Boys zu einer der prägendsten Gruppen der Rockgeschichte machten, galt Love von vielen Fans als Gegenspieler oder Antagonist in diesem Prozess. Diese Rivalität spiegelte sich auch in Loves öffentlichem Selbstverständnis wider.

In seiner 2016 erschienenen Autobiografie mit dem Titel "Good Vibrations" äußerte sich Love zu dieser Dynamik sehr deutlich. Er schrieb: "Für alle, die glauben, Brian könne über Wasser gehen, werde ich immer der Antichrist sein." Diese Aussage unterstrich die tiefe Kluft, die zeitweise zwischen den beiden Bandkollegen bestand. Trotz dieser harten Worte gab Love später auch versöhnliche Töne von sich. Er betonte, dass das Wichtigste die spektakulären gemeinsamen Leistungen gewesen seien.

Nachlass und kulturelles Erbe

Love fasste seine Lebensbilanz in Interviews zusammen, in denen er auf seine Triumphe und Erfahrungen einging. Er erklärte: "Ich habe ein unglaubliches Leben mit einer Menge Triumphen gelebt, meinen Anteil an Herzschmerz und einige ziemlich erstaunliche Erfahrungen." Mit seinem Tod geht eine zentrale Figur der Musikgeschichte fort, die den Sound der US-amerikanischen Popkultur des 20. Jahrhunderts definiert hat. Die Beach Boys waren durch die Stimme Love's und die Kompositionen Wilsons ein kulturelles Phänomen, das generationenübergreifend wirkt.

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Die Bestattungs- und Gedenkfeiern für Mike Love sind in den öffentlichen Plänen bisher noch nicht detailliert spezifiziert. Seine Sprecherin Katie Altman diente als offizielle Schnittstelle für Medienanfragen. Das Management bestätigte den Tod, um Spekulationen ein Ende zu setzen und den Fokus auf den Respekt vor der Familie zu richten. Die Musikwelt reagiert mit Trauer auf den Verlust eines der letzten Pioniere des Surf-Rock und des Vokalharmonie-Gesangs der frühen 1960er Jahre.