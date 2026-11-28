Mikaela Shiffrin siegt im Riesenslalom in Killington. Lara Colturi als Letzte, Camille Rast und Thea Louise Stjernesund mit deutlichen Rückständen. Analyse der Top-Zeiten.

Mikaela Shiffrin zeigt in Killington die klare Herrschaft über das Feld. Die US-Amerikanerin setzt sich deutlich an die Spitze des Rennens und distanziert ihre Konkurrentinnen mit einer präzisen Fahrweise. Dieser Erfolg unterstreicht ihre aktuelle Dominanz in der Disziplin.

Shiffrin schlägt Robinson und Hector

Mikaela Shiffrin erreicht eine Zeit, die 0.39 Sekunden schneller ist als die vorherige Bestmarke von Alice Robinson. Die US-Sportlerin nutzt diese Leistung, um die Tabellenführung zu übernehmen und einen klaren Vorsprung auf das restliche Feld herauszufahren. Dieser Abstand ist im Spitzensport erheblich.

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Zuvor hatte die Neuseeländerin Alice Robinson die Führung übernommen. Sie war 47 Hundertstelsekunden schneller als die Schwedin Sara Hector. Alice Robinson setzte sich damit als zweite Fahrerin an die Spitze, bevor Mikaela Shiffrin diese Position übernahm. Die engen Abstände zwischen den Top-Fahrerinnen zeigen die hohe Konkurrenzdichte.

Österreich und Norwegen im Mittelfeld

Die österreichische Alpinistin Julia Scheib startet direkt vor der Schweizerin Camille Rast auf der Piste. Julia Scheib verliert acht Zehntel auf die aktuelle Bestzeit. Dieser Rückstand klassiert sie außerhalb der Medaillenränge, bleibt aber im vorderen Feld der Konkurrentinnen.

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Die norwegische Fahrerin Thea Louise Stjernesund scheitert am Anschluss an die schnellsten Fahrerinnen. Thea Louise Stjernesund erreicht den 5. Zwischenrang. Es reicht für eine Platzierung im oberen Drittel, doch für die Spitze fehlt die notwendige Geschwindigkeit.

Probleme für Lara Colturi und Camille Rast

Die für Albanien startende Athletin Lara Colturi erleidet einen deutlichen Rückschlag. Lara Colturi landet mit zwei Sekunden Rückstand auf dem letzten Platz der Rangliste. Dieser große Abstand zeigt, dass sie mit dem Tempo der Spitzengruppe nicht mithalten konnte. Das Ergebnis ist ein signifikanter Engpass im Vergleich zur Konkurrenz.

Die Schweizer Hoffnung Camille Rast kommt mit fast einer Sekunde Rückstand ins Ziel. Camille Rast klassiert sich am Ende der Rangliste weit hinten. Teamkollegin Paula Moltzan verliert ebenfalls viel Zeit, landet aber direkt vor der Schweizerin in der Wertung. Paula Moltzan verpasst den Sieg nur um eine Hundertstelsekunde.

Start unter schwierigen Bedingungen

Das Rennen in Killington in den USA startete mit herausfordernden Wetterbedingungen. Die Schwedin Sara Hector eröffnete die Piste trotz schlechter Sicht und starkem Wind pünktlich. Sara Hector erzielte eine Zeit von 1:02.09. Diese Rahmenbedingungen erschwerten den Fahrern den Einstieg in das Rennen erheblich. Die Sichtverhältnisse verlangten den Athletinnen höchste Konzentration ab.