Migros-Zentralisierung: 2,3 Millionen Mitglieder entscheiden über Zukunft

Die Migros will ihre 10 regionalen Genossenschaften zu einer einzigen Gruppe verschmelzen. 2,3 Millionen Mitglieder entscheiden per Urabstimmung über den Mega-Umbau.

In den kommenden Monaten entscheiden die 2,3 Millionen Genossenschaftsmitglieder der Migros über die Zukunft des Detailhändlers. Geplant ist, die rund 10 regionalen Organisationen und die Zentrale in Zürich zu einer einzigen Gruppengenossenschaft zu verschmelzen. Für diesen historischen Zentralisierung sschritt sind in allen Regionen Urabstimmung en nötig, bei denen jeweils eine Stimmbeteiligung von mindestens 25 Prozent und eine Zweidrittelsmehrheit erreicht werden muss.

Migros-Chef Irminger sieht unterschiedliche Ausgangslagen

Migros-Chef Mario Irminger spricht nicht gern über ein Scheitern des Vorhabens: Es gebe einen Plan A, einen Plan B gebe es heute nicht, sagte er diese Woche. Dennoch stellt sich die Frage, ob ein Plan B nötig sein könnte, falls der Zentralisierungsplan nicht durchkommt. Irminger befürchtet, dass die Hürden je nach Region unterschiedlich hoch sein könnten. Er gehe davon aus, dass die Ausgangslage in der Deutschschweiz etwas anders sei als in der Romandie und im Tessin, sagte er gegenüber Medien.

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Auf die Frage, ob es angesichts einer Machtballung in Zürich einen Röstigraben geben könnte, mit einem Ja in der Deutschschweiz und einem Nein in der Westschweiz, antwortete Irminger: Er hoffe es nicht. Der Migros-Chef dürfte aber recht haben, wenn er sagt, es brauche eine überzeugende Kampagne mit einer ganz klaren Abstimmungsvorlage – vor allem in der Romandie.

Umfragen deuten auf Skepsis in der Westschweiz hin

Die Plattform Schweiz heute hat in zwei nicht repräsentativen Online-Umfragen die Stimmungslage bei ihrer Leserschaft erfragt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Irminger mit seiner Einschätzung nicht ganz falsch liegen dürfte. In der Deutschschweiz zeigten sich die Teilnehmenden wohlwollend gegenüber den Reformplänen der Migros. Nur 25 Prozent wollen an der heutigen Struktur festhalten, und 5 Prozent sind unentschlossen.

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In der Westschweiz sieht es anders aus. Bei den rund 120 Umfrage-Teilnehmenden ist die Skepsis grösser. Zwar sagt mit 41 Prozent eine relative Mehrheit, dass sie den Plan begrüssen. 37 Prozent sind allerdings nicht überzeugt. 10 Prozent sind unentschlossen und 12 Prozent verzichteten auf ein Votum. Die Umfragen sind zwar nicht repräsentativ, geben aber einen Hinweis auf die unterschiedliche Stimmung in den Regionen.

Hintergrund: Warum die Migros sich zentralisieren will

Die Migros steht unter Druck, effizienter zu werden und ihre Kräfte zu bündeln. Der Detailhändler setzt auf Zentralisierung, um Kosten zu senken und wettbewerbsfähiger zu werden. Regionale Genossenschaften sollen durch eine einzige Gruppengenossenschaft ersetzt werden. Dieser Schritt ist historisch, denn die Migros ist seit jeher föderalistisch geprägt. Die geplante Fusion der Genossenschaften stösst deshalb nicht überall auf Zustimmung.

Die Abstimmungen in den Regionen sind entscheidend für das Projekt. Neben der Zustimmung der Mitglieder sind auch die Folgen für die Organisation und die Führung wichtig. So treten Mario Irminger, Leiter des Konzerns, und Peter Diethelm, Leiter der Supermarkt AG, Mitte 2027 nach der Abstimmung zum Mega-Umbau ab. Das wirft Fragen zur Nachfolge auf. Auch die Auswirkungen auf Preise, Arbeitsplätze und das Filialnetz sind Gegenstand der Diskussion.

Die Migros-Präsidentin Ursula Nold sagte in einem Interview, für sie sei die Antwort klar, und nahm Stellung zum Mega-Umbau. Sie erklärte unter anderem, was Aldi und Lidl mit der Reorganisation zu tun haben und wie die Kundschaft künftig stärker profitieren soll. Die Migros will mit der neuen Struktur schneller und schlagkräftiger werden, um im Wettbewerb mit ausländischen Discountern zu bestehen.

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Ausblick: Entscheidende Monate für die Migros

In den kommenden Monaten müssen die Genossenschaftsmitglieder in allen Regionen über die Zentralisierung abstimmen. Die hohen Hürden – 25 Prozent Stimmbeteiligung und eine Zweidrittelsmehrheit – machen den Ausgang offen. Die unterschiedliche Skepsis in der Deutschschweiz und der Westschweiz könnte eine Herausforderung für die Befürworter werden. Eine überzeugende Kampagne und eine klare Abstimmungsvorlage gelten als entscheidend, um die Mitglieder in allen Landesteilen zu überzeugen.