Migros und Wernli: Streit um die Butterherzli-Verpackung

Die Migros-Verpackung für Créa d'Or ähnelt dem Wernli-Original. HUG nutzt Humor im Streit, während Migros von Eifersucht spricht und traditionelle Farben verteidigt.

Die Migros-Gruppe löst mit dem neuen Design ihrer Butterherzli Créa d'Or eine öffentliche Debatte über Markenähnlichkeit aus, da die Verpackung dem bekannten Original der Marke Wernli extrem gleicht. Der Mutterkonzern von Wernli, HUG, reagierte daraufhin in sozialen Medien mit ironischem Humor und bot der Migros an, die Druckdaten für das Jahr 2028 bereitzustellen, um der Konkurrenz Arbeit zu ersparen. Diese Entwicklung markiert einen interessanten Konflikt zwischen einem etablierten Traditionshersteller und einem großen Detailhändler im Schweizer Lebensmittelmarkt.

HUG nutzte Humor im LinkedIn-Post

Die Firma HUG mit Sitz in Malters im Kanton Luzern begann ihren Beitrag auf der Plattform LinkedIn mit den Worten "Liebe Migros-Gruppe, wir helfen doch gernli" und vermittelte durch ein Augenzwinkern ihre Stimmung. Das Unternehmen reagierte direkt auf das Produkt aus dem Sortiment der Migros, welches kürzlich ein Redesign erhielt, das nun mit ähnlichen Farben arbeitet wie das Original von Wernli. Die HUG betonte dabei, dass sie den Trend erkenne und sich durch die Imitation ein wenig geschmeichelt fühle.

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Um der Migros bei künftigen Projekten zu helfen, warb das Unternehmen damit, bereits die Original-Druckdaten für das Jahr 2028 vorbereitet zu haben. Der Vorschlag beinhaltete, diese einfach auszudrucken, auszuschneiden und auf die neuen Verpackungen zu kleben. Allerdings werde das Rezept nicht mitgeliefert, da Wernli dieses geheim hält, was die Unabhängigkeit des eigenen Produkts unterstreicht.

Ablehnung des Rezeptangebots durch Wernli

Anstatt das Rezept preiszugeben, bot HUG der Migros stattdessen an, einfach die originalen Wernli-Butterherzli in das eigene Sortiment aufzunehmen. Diese humorvolle, aber klare Abgrenzung stieß auf breite Zustimmung in den Kommentarspalten der Plattform. Nutzer bewerteten die Situation als einen Win-win-Moment für beide Seiten, da Kopiert zu werden oft als Bestätigung dafür gilt, bereits auf dem richtigen Weg im Markt zu sein.

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Reaktion von Wernli-Inhaberin Anna Hug

Anna Hug, Mitinhaberin und Co-Geschäftsleiterin der Märkte, bewertete die Lage aus Sicht des Traditionsunternehmens nüchtern, nahm den Vorfall aber gelassen. Sie betonte, dass die Marke Wernli bei einer breiten Kundschaft beliebt sei. Gleichzeitig warnte sie davor, dass Konsumenten beim Kauf des Migros-Produkts denken könnten, sie kauften das Original, und wären dann enttäuscht, da der Geschmack nicht dem echten Wernli-Butterherzli entspreche.

Weiter führte Anna Hug aus, dass das Unternehmen erhebliche Investitionen in Marktauftritt und Kommunikation tätige. Daher tue die Verwechslungsgefahr und die wahrgenommene Nachahmung den Verantwortlichen schon ein bisschen weh, da die eigene Identität und der damit verbundene Aufwand durch das ähnliche Design der Konkurrenz verwässert werden könnten.

Migros verteidigt Design mit Eifersucht und Tradition

Auch die Migros nahm zu der Angelegenheit Stellung, wobei Mediensprecher Andy Zesiger dem Branchenmagazin erklärte, dass bei so viel Herz auch unter Mitbewerbern ein bisschen Eifersucht aufkommen dürfe. Die Migros lehnte die Vorstellung ab, dass sie die Verpackung einfach kopiert habe. Stattdessen verwies Zesiger darauf, dass viele Schweizer Traditionsunternehmen traditionell auf die Farbe Rot setzen, was zu ähnlichen optischen Ergebnissen führen könne, ohne dass eine böse Absicht vorläge.

Diese Argumentation stellt einen klaren Widerspruch zur Position von HUG dar, die in der visuellen Ähnlichkeit eine direkte Herausforderung der eigenen Marke sieht. Während die Migros das Design als Teil einer weit verbreiteten farbliche Tradition im Schweizer Einzelhandel darstellt, sieht Wernli darin eine gezielte Annäherung, die Kunden verwirren könnte. Die Debatte zeigt, wie sensibel Verpackungsdesign im Lebensmittelbereich sein kann und wie unterschiedlich Markenvertreter Nachahmungen interpretieren.

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Langfristige Auswirkungen auf den Schweizer Markt

Der Vorfall bleibt aktuell ein Beispiel für die wettbewerbsintensive Landschaft im Schweizer Detailhandel. Für Konsumenten bedeutet die ähnliche Optik potenzielle Verwirrung beim Einkauf, während für die Unternehmen die Balance zwischen eigenem Auftritt und Marktführerschaft entscheidend ist. Die Reaktion von HUG als Humor und die defensive Haltung der Migros als Tradition zeigen zwei contrasting Strategien im Umgang mit Markenimitation.

Zusammenfassung des Marktkonflikts

Insgesamt verdeutlicht der Streit um die Butterherzli-Verpackung, dass selbst kleine optische Änderungen große Wellen schlagen können. Die beteiligten Parteien, Migros-Gruppe, HUG und Wernli, stehen nun im Fokus der Öffentlichkeit, während die Kunden entscheiden, ob sie das Original oder die Alternative wählen. Die Ereignisse bleiben ein interessantes Beispiel für Marketing und Markenrecht im Alltag.