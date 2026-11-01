Migros Umbau, SP Abgeordnete absagt, Tamara Sedmak berichtet über Trump

Migros plant größten Umbau mit Stellenabbau. SP-Nationalrätin absagt. Moderatorin Tamara Sedmak berichtet von Vorfällen mit Donald Trump.

Die Migros plant den größten strukturellen Umbau in der Geschichte des Schweizer Detailhandelskonzerns. Dabei sollen die bestehenden zehn Regionalgenossenschaften zu einer einzigen Einheit verschmelzen. Diese umfassende Veränderung wird voraussichtlich auch zu einem Abbau von Arbeitsplätzen führen. Besonders betroffen sind davon vor allem die Managementebenen sowie zentrale Verwaltungsdienste. Für die Mitarbeitenden in den einzelnen Filialen hingegen sollen sich keinerlei negative Auswirkungen ergeben. Ursula Nold, die Präsidentin der Migros, hat diese Entwicklungen in einer öffentlichen Erklärung konkretisiert.

Migros Personalwachstum in zehn Jahren

Die betroffene Belegschaft soll durch das Unternehmen unterstützt werden. Betroffene Mitarbeitende erhalten das Angebot, neue Stellen innerhalb der Migros-Gruppe zu übernehmen. Ursula Nold betonte, dass sich die langfristige Personalstrategie positiv entwickeln wird. Sie rechnet damit, dass die Migros in zehn Jahren mehr Mitarbeitende haben wird als heute. Dieses Wachstum sei die direkte Folge eines erfolgreichen Umbauprozesses. Die zehn Regionalgenossenschaften sollen damit zu einer einzigen Einheit verschmelzen. Diese zentrale Fusion ist der Kernpunkt des aktuellen Transformationsplans des Unternehmens.

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SP-Nationalrätin absagen aus Protest

Die Schweizerische Politik wird aktuell auch durch mediale Kontroversen geprägt. SP-Nationalrätin Anna Rosenwasser hat ihren geplanten Auftritt bei der Sendung Late Night Switzerland abgesagt. Der Sender ist Swiss Radio and Television, kurz SRF bekannt. Der Moderator der Sendung ist Stefan Büsser. Rosenwasser begründete diese Entscheidung mit einem früheren Interview, das Büsser mit dem deutschen Komiker Luke Mockridge geführt hatte. Mockridge waren sexuelle Übergriffe vorgeworfen worden. Das entsprechende Strafverfahren gegen ihn wurde jedoch bereits eingestellt.

Anna Rosenwasser erklärte, sie sei fassungslos darüber, dass Büsser Mockridge eine große Bühne geboten habe. Mit einem eigenen Auftritt wolle sie dessen Arbeit nicht legitimieren. Zusätzlich kritisierte sie einen satirischen Beitrag von Büsser. Dieser Beitrag bezog sich auf die SP-Jungpolitikerin Vera Çelik. Ursprünglich hatte Rosenwasser ihre Zusage gegeben. Sie wollte ihre politischen Positionen damit einem breiteren Publikum vorstellen. Der Rückzug bleibt jedoch bestehen.

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Tamara Sedmak berichtet über sexuelle Belästigung

Ein weiterer wichtiger Nachrichtensegment betrifft die Schweizer TV-Moderatorin Tamara Sedmak. Sie berichtet von einer unangenehmen Begegnung während eines Modelwettbewerbs im Jahr 1991 in New York. Damals war Sedmak fünfzehn Jahre alt. Auf einer Schifffahrt mit Donald Trump auf dem Hudson River ereignete sich der Vorfall. Ein russischer Geschäftsmann legte ihr die Hand auf den Oberschenkel. Er fragte sie zudem nach ihrer Jungfräulichkeit. Donald Trump selbst sei ihr gegenüber nicht aufdringlich geworden.

Der heutige US-Präsident war damals Sponsor des Wettbewerbs. Zudem fungierte er als Gastgeber und Jurymitglied. Sedmak berichtete bereits zuvor über Vorfälle mit Donald Trump auf einer Jacht. Ein Bild aus dem Jahr 2015 illustriert diesen Kontext. Sedmak arbeitete später für die Pariser Modelagentur von Jean-Luc Brunel. Brunel war ein Weggefährte des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. Ihre Mutter habe verhindert, dass sie in eine Wohnung der Agentur zog.

Politische Reaktionen und Untersuchungen

Ihre Aussagen fallen in eine Zeit neuer Vorwürfe gegen Donald Trump. In einem Bericht der US-Demokraten beschuldigt ihn die Schweizerin Beatrice Keul. Sie wirft ihm vor, sie 1993 bei einem Modelwettbewerb vergewaltigt zu haben. Donald Trump bestreitet diese Vorwürfe vehement. Die SP-Frauen fordern nun Untersuchungen durch die Schweizer Behörden. Mögliche Verbindungen zum Epstein-Komplex sollen geprüft werden. Beweismittel aus den USA sollen angefordert werden.

In den kommenden Monaten entscheiden die Genossenschaftsmitglieder über die Zukunft des Detailhändlers. Die Migros hat 2,3 Millionen Mitglieder. Je nach Region ist die Skepsis gegenüber dem Umbau unterschiedlich groß. Die Entscheidungen werden den weiteren Verlauf der Unternehmensstrategie maßgeblich bestimmen. Die mediale Aufmerksamkeit auf diese und andere Themen bleibt hoch.

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Parallel dazu findet das Format Politik durch Kultur statt. Bei der Galvanik haben nationale und lokale Politikerinnen zu einem Podiumsgespräch eingeladen. Mit dabei ist auch die Zuger Kantonsrätin Jill Nussbaumer. Sie vertritt die FDP. Diese Diskussionsrunde bietet eine weitere Plattform für politische Debatten in der Schweiz.