Migros-Restaurant in Bern: Neues Zahlungsprinzip sorgt für Diskussion

Das Migros-Restaurant an der Marktgasse in Bern hat seit dem 1. Juni 2026 ein neues Zahlungsprinzip eingeführt. Gäste reagieren gespalten - einige kritisieren mangelnde Transparenz, andere begrüssen das gerechtere Modell.

Das Migros - Restaurant an der Marktgasse in Bern hat seit dem 1. Juni 2026 ein neues Zahlungsprinzip eingeführt. Gäste reagieren gespalten - einige kritisieren mangelnde Transparenz , andere begrüssen das gerechtere Modell.

Ein junger Berner (21) sagt, er wisse nicht mehr, wie viel er bezahlen muss, nachdem er und seine Freundin vor einigen Tagen ins Restaurant gegangen sind. Die Preise der Teller werden nun nach Gramm bestimmt und nicht mehr nach Tellergrösse wie 'Klein', 'Mittel' oder 'Gross'. Ein anderer Gast meint, das sei intransparent und er könne seinen Teller nicht mehr so überfüllen wie früher.

Schliesslich hätten sie sich entschieden, woanders essen zu gehen, erklärt er. 20 Minuten war vor Ort und fragte die Gäste, was sie vom neuen Zahlungsprinzip halten. Ein 17-jähriger Gast aus Bern ist der Meinung, dass das Essen nun für Schüler weniger attraktiv ist: 'Ich bezahlte jetzt 25 Franken, und das ist für ein Zmittag schon sehr teuer.

' Eine 24-jährige Gastin aus Solothurn sieht es ähnlich: 'Man wiegt ja den Teller mit, das heisst, der grössere wiegt mehr, und dafür muss ich auch automatisch mehr Geld ausgeben. ' Sie hat jedoch bereits eine Lösung gefunden: 'Beim nächsten Mal nehme ich den kleineren Teller, fülle ihn aber wie beim grösseren Teller, so zahle ich das zusätzliche Tellergewicht nicht. ' Eine 25-jährige Gastin und ihr Vater sind der Ansicht, dass das neue Prinzip gerechter ist.

Ein 60-jähriger Gast aus Freiburg unterstützt das neue Prinzip, aber findet es nicht transparent genug, wenn nicht einige Umrechnungen beim Eingang stehen würden. Die Änderung gilt seit dem 1. Juni. Die Mediensprecherin Neda Golafchan erklärt, dass das Modell ein einheitliches und verursachergerechtes Modell schaffen soll und bereits in anderen Migros-Genossenschaften umgesetzt wird





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