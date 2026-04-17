Migros-Rabattaktion sorgt für Unmut: Kunden fühlen sich getäuscht

Eine scheinbar grosszügige Rabattaktion von Migros verspricht 50 Prozent auf ausgewählte Produkte. Doch in der Filiale Oerlikon Neumarkt zeigt sich ein anderes Bild: Manche Artikel sind nur um etwa 30 Prozent reduziert, was bei Kunden für Verärgerung und rechtliche Bedenken sorgt.

Tiefere Preise für die Kundschaft sind das erklärte Ziel von Migros mit einer aktuellen Rabattaktion , die mit dem Versprechen von 50 Prozent Preisnachlass beworben wird. Doch genau diese Aktion wirft in der Filiale Oerlikon Neumarkt Fragen auf und sorgt für Unmut unter den Kunden. Dort prangte kürzlich über einer Tiefkühltruhe ein gut sichtbares Schild mit dem deutlichen Hinweis 50 Prozent.

Beim genaueren Hinsehen entdeckte ein aufmerksamer Kunde jedoch, dass mehrere Produkte in der Truhe gemäss Etikett weitaus weniger stark reduziert waren als versprochen. Konkret handelte es sich beispielsweise um Bio-Pouletschenkel, die statt für 11.65 Franken für 7.80 Franken angeboten wurden, was einer Reduzierung von lediglich rund 30 Prozent entspricht und weit entfernt vom angepriesenen halben Preis ist. Der verärgerte Kunde, der namentlich nicht genannt werden möchte, teilte seine Enttäuschung auf einer Online-Plattform. Er bemängelte, dass von zehn Artikeln, die er in die engere Wahl zog, sieben lediglich eine Preissenkung von etwa 30 Prozent aufwiesen. Angesichts des offensiven Versprechens von 50 Prozent fühlte er sich und andere Kunden getäuscht. Er beschrieb das Gefühl als einen Akt des Betrugs, was die Ernsthaftigkeit der Situation unterstreicht. Dieser Einzelfall, so Migros, sei bedauerlich und man versichere, den Fehler schnellstmöglich zu beheben. Eine Sprecherin der Migros Genossenschaft Zürich erklärte, dass sich der Preis beim besagten eingefrorenen Fleisch grundsätzlich um 50 Prozent reduziere und man daher umgehend Rücksprache mit der betreffenden Filiale halten werde, um den Missstand zu korrigieren. Die Hoffnung ist, dass solche Vorfälle in Zukunft vermieden werden können und die Transparenz bei Preisangaben stets gewährleistet ist. Der Zürcher Anwalt Martin Steiger bewertet die Situation kritisch und sieht hierin potenzielle Verstösse gegen geltendes Recht. Für ihn ist die Sachlage eindeutig: Bei einem pauschalen und prominent platzierten Hinweis auf 50 Prozent Rabatt, wie er vorliegend in der Filiale Oerlikon Neumarkt angebracht war, dürfen Konsumenten berechtigterweise erwarten, dass sämtliche darin befindlichen Waren tatsächlich um die Hälfte reduziert sind. Er betont, dass der Hinweis grosszügig und isoliert über dem Sortiment angebracht war und jeglicher relativierender Zusatz wie beispielsweise der Hinweis «bis zu 50 %» fehlte. Dies verstärkt die Erwartungshaltung der Kunden nach einer pauschalen Reduzierung. Gleichzeitig, so Steiger, seien die tatsächlichen Preise auf den einzelnen Produktetiketten klein und zudem unterschiedlich ausgerichtet, was eine sofortige Überprüfung für den Konsumenten vor Ort erheblich erschwert und mit erheblichem Aufwand sowie eigener Rechenarbeit verbunden wäre. Sein Fazit lautet unmissverständlich, dass der pauschale Sammelhinweis und die tatsächlichen Preise an den einzelnen Produkten übereinstimmen müssen. Steiger schliesst daraus, dass es sich hierbei um mehr als nur einzelne, bedauerliche Fehler handeln könnte. Vielmehr käme ein Verstoss gegen die Preisbekanntgabeverordnung in Betracht. Auch das Recht gegen den unlauteren Wettbewerb könnte verletzt sein, so der Anwalt. Letztendlich müssten jedoch zuständige Behörden und Gerichte in einem konkreten Streitfall entscheiden, ob tatsächlich eine rechtliche Überschreitung vorliegt. Diese kritische Einschätzung des Anwalts unterstreicht die Bedeutung von klaren und wahrheitsgemässen Preisangaben im Interesse der Verbraucher





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