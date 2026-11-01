Migros plant Gewinnbeteiligung für Genossenschafter zur Fusionssicherung

Die Migros will 2,3 Millionen Genossenschafter durch direkte Gewinnausschüttung zur Fusion der Regionalgenossenschaften im Jahr 2027 bewegen. Potenziell stehen 80 Franken pro Mitglied an.

Die Schweiz er Detailhandelsgruppe Migros hat einen strategischen Plan zur Unterstützung der anstehenden strukturellen Veränderungen vorgestellt. Das Unternehmen beabsichtigt, seine insgesamt 2,3 Millionen Genossenschafter künftig direkt am Unternehmensgewinn zu beteiligen. Dieser Schritt soll die Attraktivität des geplanten Mega-Umbaus erhöhen und die Zustimmung der Mitglieder zu einer grundlegenden Umstrukturierung sichern. Die Mitglieder sollen in Zukunft finanziell stärker am wirtschaftlichen Erfolg des gesamten Konzerns teilhaben können.

Direkte Gewinnausschüttung als Anreiz

Ziel der Massnahme ist es, die Genossenschafter für den geplanten Zusammenschluss der zehn Regionalgenossenschaften zu gewinnen. Die Abstimmung über diese Fusion ist für den Sommer 2027 angesetzt. Ein möglicher Gewinn in Höhe von 600 Millionen Franken könnte dabei zu einer Ausschüttung von rund 80 Franken pro Mitglied führen. Diese direkte finanzielle Beteiligung geht über das bestehende Cumulus-Treueprogramm hinaus und soll auch Kunden weiterer Sparten einbeziehen.

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Eine speziell eingesetzte Arbeitsgruppe beschäftigt sich derzeit mit der konkreten Ausgestaltung dieses Modells. Noch sind offene Fragen bezüglich der Höhe und der Form der Beteiligung zu klären. Nicht nur Stammkunden in den Supermärkten könnten profitieren, sondern auch Nutzer der Migros Bank, Mitglieder von Activ Fitness sowie Kundinnen und Kunden von Medbase, Galaxus und Denner. Der Fokus liegt darauf, die gesamte Kundengruppe der Migros-Gruppe stärker an der Wertsteigerung zu beteiligen.

Wirtschaftliche Hintergründe und Rechenbeispiel

Ein Rechenbeispiel eines Kadermitglieds verdeutlicht das finanzielle Potenzial dieser Massnahme. Wenn die Migros einen Gewinn von 600 Millionen Franken erzielt und 30 Prozent davon ausschüttet, ergäbe sich ein Topf von 180 Millionen Franken. Dividiert man diese Summe durch die 2,3 Millionen Genossenschafter, so ergibt dies einen Betrag von ungefähr 80 Franken pro Person. Dieser finanzielle Anreiz ist kein Zufallsprodukt, sondern Teil einer gezielten Strategie.

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Der Detailhändler reagiert mit diesem Vorhaben auf sinkende Umsätze und den zunehmenden Konkurrenzdruck durch Discounter wie Lidl. Die Fusion der Regionalgenossenschaften zur Einheitsgenossenschaft soll Effizienzsteigerungen ermöglichen. Die Migros-Chefin Mario Irminger hat deutlich gemacht, dass das Unternehmen keinen alternativen Plan B verfolgt. Der Druck ist also hoch, die nötigen Mehrheiten für den Umbau zu sichern.

Hürden bei der Abstimmung im Sommer 2027

Über die geplante Fusion wird im Sommer 2027 abgestimmt. Damit das Vorhaben rechtlich zustande kommt, ist es notwendig, dass in jeder der zehn Regionen eine Zweidrittelmehrheit für die Fusion spricht. Zudem muss mindestens eine Beteiligung von 25 Prozent der registrierten Mitglieder an der Abstimmung erfolgen. Widerstand wird insbesondere in der Westschweiz und im Tessin erwartet, was die Umsetzung der Fusion erschweren könnte.

Neben der potenziellen Gewinnbeteiligung setzt die Migros auf weitere incentives. Alle Genossenschafter, die an der Abstimmung teilnehmen, erhalten zusätzlich eine Schokolade und 500 weitere Cumulus-Punkte. Ob die konkrete Gewinnbeteiligung bereits vor der Abstimmung im Sommer 2027 tatsächlich ausgezahlt werden kann, ist aktuell noch unklar. Fest steht jedoch, dass sie zu einem zentralen Argument im Abstimmungskampf werden wird, um die Akzeptanz der Mitglieder zu erhöhen.