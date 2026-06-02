Migros Ostschweiz schliesst drei Restaurants und einen Take-away

Die Migros Ostschweiz plant die Schliessung von drei kleineren Restaurants und einem Take-away in der Region. Die drei Restaurants in Romanshorn, Weinfelden und Schaffhausen Vorstadt sowie der Take-away in Rorschach sollen geschlossen werden.

Die Migros Ostschweiz plant die Schliessung von drei kleineren Restaurants und einem Take-away in der Region. Die drei Restaurants in Romanshorn, Weinfelden und Schaffhausen Vorstadt sowie der Take-away in Rorschach sollen geschlossen werden.

Die Migros Ostschweiz möchte auf diese Weise den Kundenbedarf für den Sofortkonsum in den Supermärkten ausbauen. Lebensmittel zum Sofortkonsum wie Sandwiches, Salate oder warme Snacks werden immer beliebter. Die Migros-Supermärkte räumen entsprechenden frischen Produkten bei Renovierungen oder Neubauten mehr Platz ein. In einigen Migros-Restaurants nimmt die Nachfrage ab, teils seit mehreren Jahren.

Der Investitionsbedarf ist in einigen Restaurants sehr hoch. Die Migros Ostschweiz möchte den Kundenbedarf für den Sofortkonsum in den Supermärkten ausbauen. Die Schliessung der vier Betriebe soll in naher Zukunft erfolgen. Das Restaurant in Romanshorn bleibt bis Oktober 2026 geöffnet, jenes in Weinfelden und der Take-away in Rorschach bis Mai 2027 und das Schaffhauser Restaurant bis Frühling 2028.

Die Migros Ostschweiz prüft alternative Nutzungen für die frei werdenden Flächen in Rorschach, Weinfelden und Schaffhausen. In Romanshorn gibt sie die gemietete Fläche an die Eigentümerschaft zurück. Die Migros Ostschweiz bietet den Mitarbeitenden der vier Betriebe alternative Stellen in der Region an. Aktuell betreibt die Migros Ostschweiz 33 Restaurants und 15 Take-aways.

Nach den vier Schliessungen werden es 30 Restaurants und 14 Take-aways sein. Derzeit und in naher Zukunft werden mehrere grössere Migros-Restaurants umfassend modernisiert. Die Migros Ostschweiz möchte mit ihrer neuen Supermarktstrategie Boden gutmachen gegenüber der Konkurrenz von Coop und den Discountern. Die Situation werde laufend überprüft





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