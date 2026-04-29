Migros in der Kritik: Schweizerkreuz auf Verpackung, Saatgut aus China

Die Migros verkauft Mungosprossen mit einem Schweizerkreuz auf der Verpackung, obwohl das Saatgut aus China stammt. Der Schweizerische Konsumentenschutz sieht darin eine Transparenzlücke im Lebensmittelrecht, während die Migros eine Verpackungsanpassung prüft.

Die Migros steht in der Kritik, nachdem bekannt wurde, dass sie Mungosprossen mit einem Schweizerkreuz auf der Verpackung verkauft, obwohl das Saatgut aus China stammt.

Diese Praxis wirft Fragen zur Transparenz und zur Definition von Schweizer Produkten auf. Laut dem Schweizerischen Konsumentenschutz ist die Migros nicht verpflichtet, die Herkunft des Saatguts anzugeben, da das Lebensmittelgesetz dies nicht vorschreibt. Dennoch sieht der Konsumentenschutz die freiwillige Offenlegung als positiv an, da sie Verbrauchern eine informierte Kaufentscheidung ermöglicht.

Allerdings gibt es eine größere Transparenzlücke im Schweizer Lebensmittelrecht, insbesondere bei der Deklaration von Rohstoffen in verarbeiteten Produkten. Die Migros betont, dass der überwiegende Teil der Wertschöpfung in der Schweiz stattfindet und das Produkt somit die Swissness-Regulierung sowie das Label «Aus der Region. Für die Region. » erfüllt.

Dennoch nimmt der Detailhändler die Kritik ernst und prüft eine Verpackungsanpassung, um die Herkunft des Saatguts noch klarer zu kommunizieren. Die Diskussion zeigt, wie wichtig Transparenz und klare Kennzeichnung für Verbraucher sind, insbesondere in einer Zeit, in der ethische und ökologische Aspekte beim Einkauf eine immer größere Rolle spielen. Die Migros wird weiterhin mit der Kritik konfrontiert sein, bis eine Lösung gefunden ist, die die Bedürfnisse der Verbraucher nach Klarheit und Nachhaltigkeit erfüllt





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