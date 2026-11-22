Die kleine Migros-Filiale am Berner Bubenbergplatz darf sonntags nicht mehr öffnen. Grund ist ein Rechtsirrtum bezüglich des Bahnhofstatus, der erst 2031 erfüllt sein wird.

Die kleine Take-away-Filiale der Migros am Bern er Bubenbergplatz hat ihre Sonntagsöffnung eingestellt. Der Lebensmittelgeschäftspartner Neda Golafchan von Migros Aare räumte ein, dass die bisherige Öffnung bis 21 Uhr auf einer Fehleinschätzung beruhte. Der Standort erfüllt aktuell nicht die rechtlichen Voraussetzungen für erweiterte Öffnungszeiten, da ein direkter Zugang zum Bahnhof fehlt. Die Situation ändert sich voraussichtlich frühestens im Jahr 2031.

Fehlender Bahnhofzugang sperrt Sonntagsverkauf

Migros Aare bestätigt, dass die Fläche zwar ursprünglich für einen Betrieb als Bahnhofsgeschäft mit erweiterten Öffnungszeiten konzipiert wurde. Die Vereinbarung mit der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) sah diese Nutzung vor. Aktuell fehlt jedoch der notwendige direkte Zugang zum Bahnhofsareal. Da dieser Zugang nicht existiert, sind die Bedingungen für den Nebenbetriebsstatus rechtlich nicht erfüllt. Daher muss die Filiale am Bubenbergplatz die sonntägliche Schließung akzeptieren.

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SBB prüft Standortkategorie bei Eröffnung 2031

Die SBB beurteilt gemäß einer Aussage von Sabrina Schellenberg von der SBB-Medienstelle grundsätzlich, ob eine Fläche für erweiterte Öffnungszeiten infrage kommt. Die Lage der kleinen Migros-Filiale wurde zuvor als förderfähig eingestuft. Die entscheidende Hürde bleibt jedoch der physische Zugang. Ein neuer unterirdischer Zugang zum Bahnhof, der unmittelbar neben dem betroffenen Laden liegt, wird frühestens im Jahr 2031 eröffnet. Erst mit der Inbetriebnahme dieses Zugangs wären die rechtlichen Voraussetzungen für die Sonntagsöffnung erfüllt.

Rechtsverstoss bei Wochenöffnungszeiten korrigiert

Parallel zu dem Sonntagsproblem hatte die Migros auch bei den Öffnungszeiten an Wochentagen und Samstags gegen das Gesetz verstoßen. Seit Anfang November war die Filiale werktags bis 21 Uhr und samstags bis 21 Uhr geöffnet. Das kantonale Handelsgesetz in Bern erlaubt jedoch maximal 20 Uhr an Wochentagen und 17 Uhr an Samstagen. Migros-Aare-Medienfrau Neda Golafchan erklärte, dass man bei der ersten Beurteilung die Auswirkungen auf die übrigen Öffnungszeiten nicht vollständig berücksichtigt hatte.

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Folgen für Verbraucher im Berner Stadtzentrum

Durch die Anpassung der Öffnungszeiten verliert der Bubenbergplatz/Hirschengraben-Raum seine Funktion als einzige sonntägliche Einkaufsmöglichkeit für Lebensmittel in der näheren Umgebung. Die benachbarte, deutlich größere Migros-Filiale sowie die Filiale in der Welle 7 bleiben sonntags geschlossen. Auch die Coop-Filiale im Postparc bietet sonntags keine Ware an. Konsumenten sind nun gezwungen, entweder in den Berner Bahnhof zu gehen oder auf andere Versorgungsoptionen auszuweichen. Die korrigierten Öffnungszeiten der Take-away-Filiale am Bubenbergplatz entsprechen nun dem gesetzlichen Rahmen.

Zukünftige Verfügbarkeit bis 2031 eingeschränkt

Bis zur Eröffnung des neuen unterirdischen Zugangs im Jahr 2031 gelten für die kleine Migros-Filiale am Bubenbergplatz restriktive Zeiten. Die Öffnungszeiten sind nun nahezu identisch mit denen der benachbarten, großen Migros-Filiale. Der Shop bleibt sonntags vollständig geschlossen. Die Migros bedauert die Fehleinschätzung und hat die Situation rechtlich korrigiert. Alle Geschäfte halten sich seit der letzten Anpassung strikt an die kantonalen Vorschriften für den Einzelhandel.