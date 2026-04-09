Migros Aare eröffnet drei neue Supermärkte im Aargau bis Anfang Dezember

Die Migros Aare erweitert ihr Filialnetz im Kanton Aargau mit der Eröffnung von drei neuen Supermärkten in Staufen, Lengnau und am Bahnhof Baden. Die neuen Standorte sollen unterschiedliche Kundensegmente ansprechen und das Einkaufserlebnis verbessern.

Die Migros Aare erweitert ihr Filialnetz im Kanton Aargau mit der Eröffnung von drei neuen Supermärkten bis Anfang Dezember. Diese Expansion umfasst Standorte in Staufen, Lengnau und am Bahnhof Baden, wobei jeder Standort auf spezifische Kundenbedürfnisse zugeschnitten ist. Die Migros Aare reagiert damit auf die sich verändernden Konsumbedürfnisse und das wachsende Interesse an bequemen Einkaufsmöglichkeiten.

Die neuen Filialen sollen nicht nur die Versorgung der Bevölkerung in verschiedenen Regionen sicherstellen, sondern auch ein breites Sortiment an Lebensmitteln und Alltagsprodukten anbieten, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.\In Staufen wird am 5. November ein Supermarkt im Neubau «Zelgli» mit einer Fläche von 469 Quadratmetern eröffnet. Diese Filiale soll die Versorgung in den Wohngebieten ergänzen und den Bewohnern eine komfortable Einkaufserfahrung bieten. In Lengnau erfolgt die Eröffnung am 12. November in einer neuen Überbauung, dem Surbpark, mit einer Verkaufsfläche von 445 Quadratmetern. Auch hier steht die Verbesserung der Nahversorgung im Vordergrund. Der dritte Supermarkt öffnet am 3. Dezember am Bahnhof Baden. Dieser Standort richtet sich speziell an Pendlerinnen und Pendler und wird täglich geöffnet sein. Auf einer Fläche von 350 Quadratmetern wird ein Sortiment an Produkten für den sofortigen Konsum angeboten, darunter Snacks und frische Lebensmittel. Die Filiale in Baden wird durch den Umbau einer bestehenden Take-away-Fläche realisiert. Alle drei Geschäfte werden nach dem neuen Ladenkonzept der Migros gestaltet, welches frische Produkte wie Brot, Obst und Gemüse im Eingangsbereich und entlang des Einkaufswegs platziert, um den Einkauf zu erleichtern und die Kundenfreundlichkeit zu erhöhen.\Mit diesen drei neuen Filialen setzt die Migros Aare ihre Expansionsstrategie im Kanton Aargau fort. In den letzten Monaten hat das Unternehmen bereits bestehende Standorte erneuert oder neue eröffnet, um das Filialnetz weiter auszubauen und die Präsenz in der Region zu stärken. Die Migros Aare betreibt in den Kantonen Aargau, Bern und Solothurn insgesamt 177 Verkaufsstellen, darunter 128 Supermärkte und rund 49 VOI-Partnerfilialen. Obwohl die genaue Anzahl der Standorte im Aargau nicht separat ausgewiesen wird, wird geschätzt, dass es rund 50 bis 60 Migros-Standorte, einschließlich VOI-Filialen, im Kanton gibt. Diese Expansion erfolgt in einer Zeit, in der die Migros Aare eine Restrukturierung weitgehend abgeschlossen hat und nun ihren Fokus auf den Ausbau des Filialnetzes legt. Im Jahr 2025 verzeichnete die Migros-Genossenschaft für die Kantone Aargau, Solothurn und Bern einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr, was die Bedeutung der strategischen Entscheidungen zur Stärkung der Marktposition unterstreicht. Die Eröffnung der neuen Supermärkte ist ein wichtiger Schritt, um die Marktpräsenz zu erhöhen und die Kundenbindung zu stärken





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Migros Aargau Supermarkt Eröffnung Expansion

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