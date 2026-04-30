Mietpreise in der Schweiz: Steigende Zeiten vorbei, aber Entspannung nur begrenzt

Neue Zahlen zeigen, dass die Mietpreise in der Schweiz sich stabilisieren. Während die Steigerung bei neuen Wohnungen abnimmt, bleibt der Wohnraum knapp.

Die Zeiten rasanter Mietsteigerungen in der Schweiz scheinen vorerst vorbei zu sein. Aktuelle Zahlen des renommierten Immobilienunternehmens Wüest Partner (WP), die der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) vorliegen, zeichnen ein Bild der Entspannung auf dem Wohnungsmarkt , wenngleich diese nicht als grundlegend zu bezeichnen ist.

Während neu ausgeschriebene Wohnungen ab Herbst 2022 noch um bis zu fünf Prozent teurer wurden, verlangsamt sich das Wachstumstempo deutlich. Für das Jahr 2025 prognostiziert WP eine Mietsteigerung von lediglich 1,3 Prozent. Der Trend setzt sich fort: Für 2026 wird ein Anstieg von nur noch einem Prozent erwartet. Bemerkenswert ist, dass WP bei bestehenden Mietverhältnissen sogar einen Kostenrückgang von 0,8 Prozent antizipiert.

Diese Entwicklung könnte für viele Mieterinnen und Mieter eine positive Nachricht bedeuten, da sie möglicherweise von sinkenden Mietkosten im kommenden Jahr profitieren könnten. Die Ursache für diese veränderte Dynamik liegt maßgeblich in den geldpolitischen Entscheidungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Nach einer Phase der Leitzinserhöhungen in den Jahren 2022 und 2023 hat die SNB den Leitzinssatz wieder auf null Prozent gesenkt.

Dies führte zu einem Rückgang des hypothekarischen Referenzzinssatzes, was wiederum Mieterinnen und Mieter in die Lage versetzt, eine Senkung ihrer Miete zu verlangen, insbesondere bei bestehenden Mietverträgen. Parallel dazu verlangsamt sich auch bei neu ausgeschriebenen Wohnungen das Preiswachstum, da die Nachfrage nachlässt. Diese sinkende Nachfrage ist auf eine allgemeine Abkühlung der Konjunktur sowie auf eine rückläufige Nettozuwanderung zurückzuführen. Weniger Zuzügler bedeuten einen geringeren Bedarf an Wohnraum, was den Druck auf die Mietpreise reduziert.

Die Kombination aus sinkenden Zinsen und nachlassender Nachfrage führt somit zu einer Entspannung auf dem Wohnungsmarkt, die sich in den prognostizierten Mietentwicklungen widerspiegelt. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese Entwicklung nicht automatisch zu einer allgemeinen Senkung der Mietpreise führen wird, sondern vielmehr eine Verlangsamung des Anstiegs bedeutet. Obwohl sich der Markt entspannt, weist die NZZ darauf hin, dass diese Entspannung nicht grundlegend ist. Der Hauptgrund dafür liegt in einem anhaltenden Engpass auf der Angebotsseite.

Neue Wohnungen entstehen heutzutage überwiegend durch die Verdichtung bereits bestehender Siedlungsgebiete. Anstatt neue Gebäude zu errichten, werden bestehende abgerissen und neu aufgebaut. Diese Praxis entspricht zwar den Zielen der Raumplanung, die ein verdichtetes Bauen fördern, führt aber dazu, dass der Zuwachs an Wohnraum Jahr für Jahr zu gering ausfällt, um den Bedarf zu decken. Im Jahr 2025 lag die Zahl der zusätzlichen Wohnungen, nach Abzug der abgebrochenen Wohnungen, bei 32'200 Einheiten.

Angesichts des Bevölkerungswachstums von 73'300 Personen und einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von 2,18 Personen wären jedoch 33'600 neue Wohnungen erforderlich gewesen, um den Bedarf zu decken. Diese Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage verhindert eine nachhaltige Entspannung auf dem Wohnungsmarkt und deutet darauf hin, dass die Mietpreise auch in Zukunft durch die begrenzte Verfügbarkeit von Wohnraum beeinflusst werden werden.

Die Situation verdeutlicht die Notwendigkeit, die Schaffung von neuem Wohnraum zu beschleunigen, um den steigenden Bedarf langfristig zu decken und eine ausgewogene Marktsituation zu gewährleisten. Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass die Raumplanung zwar wichtige Ziele verfolgt, aber gleichzeitig die Schaffung von ausreichend Wohnraum erschwert





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