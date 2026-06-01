Mietende in Zürich mussten ihre Wohnung verlassen, weil Renovierungen angeblich stattgefunden hätten, und sie später als Ferienunterkunft vermietet wurden zu einem viel höheren Preis.

Ein Mehrfamilienhaus in Zürich-Seebach wurde aufgrund von Renovations- und Aufstockungsarbeiten verlassen, und die Wohnungen wurden später als Ferienunterkunft oder zur Kurzzeitmiete angeboten. Die Mieten sind gestiegen, und bezahlbarer Wohnraum wird knapper.

Wegen angeblicher Renovationen mussten Mietende in Zürich ihre Wohnung verlassen. Heute wird sie als Ferienunterkunft vermietet – zu einem Preis, der ein Vielfaches der früheren Monatsmiete beträgt.

Acht Mietparteien mussten ihre Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in Zürich-Seebach wegen Renovations- und Aufstockungsarbeiten verlassen. Doch die angekündigte Modernisierung fand bis heute nicht statt. Die Wohnungen werden als Ferienunterkunft oder zur Kurzzeitmiete angeboten – zu einem deutlich höheren Preis. Eine betroffene Mieterin fühlt sich getäuscht, weil ihr nach dem Auszug trotz entsprechender Signale nie ein neuer Mietvertrag angeboten wurde.

Wenn die Mieten steigen und bezahlbarer Wohnraum immer knapper wird, steigt der Frust. Erst recht, wenn man wegen angeblicher Renovationsarbeiten aus der eigenen Wohnung ausziehen muss – und diese dann für einen horrenden Preis bei Booking wiederfindet. Als Ferienwohnung vermietet kosten fünf Nächte 1665 Franken – mehr als die ursprüngliche Monatsmiete. Der Mietpreis sei anfangs von 1490 Franken auf über 2000 Franken im Monat gestiegen.

Heute zahle man für die Wohnung in der Kurzzeitmiete über 8000 Franken pro Monat. Die gekündigte Mieterin fühlt sich angesichts dieser Entwicklung schlichtweg "übers Ohr gehauen". Laut "20 Minuten" haben Eigentümer und Verwaltung der Liegenschaft seit dem Auszug der Frau mehrfach gewechselt. Derzeit würde das Haus einem Paar mit Wohnsitz in New York City gehören.

Nach Ablauf der derzeitigen befristeten Mietverhältnisse solle nach dem 31. Januar 2027 mit Baumassnahmen begonnen werden. Ziel des Projekts ist die nachhaltige Erneuerung der Liegenschaft sowie die Schaffung zusätzlichen Wohnraums





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