Die Midterm‑Wahlen im November 2026 markieren einen entscheidenden Kompass für die politische Rangordnung in den USA. Während die Demokraten im Repräsentantenhaus laut Prognosen einen klaren Vorteil erwarten, wird die Polarisierung auf politischer Ebene zunehmen. Die Gesamtentscheidungen dürfen die Afghanistan-, Iran‑ und andere Außenpolitische Fragen sowie das Wahlsystem der US‑Bundesstaaten beeinflussen.

Am 3. November 2026 findet in den Vereinigten Staaten die wichtigste Wahl des Jahres statt - die Midterm‑Wahlen. Bei dieser Wahl entscheiden die amerikanische Bevölkerung über das zukünftige Schicksal des Kongresses, des Repräsentantenhaus es und des Senat s, und damit indirekt über die politische Ausrichtung der Regierung.

In vergangenen Jahren haben diese Wahlen gezeigt, dass das Repräsentantenhaus häufig als schnelllebige Reaktion auf das aktuelle Klima in den USA dient, während der Senat als Gefäß für längerfristiges Handeln betrachtet wird. Die aktuellen Prognosen des Bahnhofs für die Wahl legen nahe, dass die Demokraten im Repräsentantenhaus einen klaren Vorteil haben. Die Politikanalysten zufolge könnte diese Koalition erhebliche Einflussmöglichkeiten haben, insbesondere wenn es um Gesetzgebung im Zusammenhang mit internationalen Konflikten und über die Kontrollzwecke des Kongresses geht.

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Die Rollen von ehemaligen Präsidenten wie Barack Obama werden in diesen Prozessen weiterhin kritisch beobachtet: Als "älterer Staatsmann" kann er der Wahlkampfbasis einen wichtigen Impuls geben, ohne jedoch die formellen Machtstrukturen zu durchdringen.