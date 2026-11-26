Mathias Middelberg (CDU) verwarnt vor dramatischer Staatsverschuldung und drohenden 80 Milliarden Euro Jahreszinsen. Ein Blick auf die Lücke von 30 Milliarden Euro ab 2028 und die Forderungen nach drastischen Reformen.

Mathias Middelberg, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU, hat am Mittwoch in der ZDF-Sendung Markus Lanz eine scharfe Kritik an der deutschen Finanzpolitik geübt. Der Haushaltspolitiker warnte eindringlich vor der fortschreitenden Neuverschuldung des Bundes und betonte, dass Deutschland bereits jetzt massiv über seinen Verhältnissen lebe. Nach seiner Analyse fehlt jedem dritten ausgegebenen Euro die finanzielle Basis, was auf eine massive Inanspruchnahme von Krediten hindeutet.

Finanzplanung: Klaffende Milliardenlücken bis 2031

Die Prognosen für die kommenden Jahre sehen nach den Worten Middelbergs extrem düster aus. Allein für das Jahr 2028 berechnet er eine Lücke in der Finanzplanung von 30 Milliarden Euro. Diese Diskrepanz zwischen Einnahmen und Ausgaben soll sich bis zum Jahr 2031 auf knapp 60 Milliarden Euro verdoppeln. Diese Zahlen unterstreichen seine Warnung, dass die aktuelle Politik in Richtung eines finanziellen Abgrunds führe.

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Ein weiterer kritischer Faktor ist die Entwicklung der Zinslast. Während die jährlichen Zinsausgaben für die Staatsverschuldung aktuell bei 42 Milliarden Euro liegen, wird mit einem Anstieg auf mehr als 80 Milliarden Euro gerechnet. Dieser Anstieg würde den Spielraum für weitere staatliche Investitionen massiv einschränken und die Belastung für die Steuerzahler erheblich erhöhen.

Wirtschaftsweisen und Reformbedarf

Middelberg stützte seine Bedenken auf Berechnungen der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer. Ihrer Analyse zufolge würden bereits ab 2028 nahezu sämtliche Bundeseinnahmen für die Bedienung der Zinsen, für Sozialausgaben und für die Verteidigung aufgebraucht sein. Dies ließe keinen Spielraum mehr für andere staatliche Aufgaben und Investitionen in die Infrastruktur oder Bildung.

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Monika Schnitzer warf der aktuellen Regierungskoalition vor, bislang kaum Ausgaben geschnitten zu haben. Sie betonte, dass der Koalition bereits zwei Jahre Zeit für entsprechende Reformen gegönnt war. Ihr Hinweis unterstreicht die Dringlichkeit des Problems, da die Verzögerung bei notwendigen Sparmaßnahmen die finanziellen Engpässe weiter verschärft.

Der CDU-Politiker forderte daher tiefgreifende Reformen von historischer Tragweite. Er verglich die notwendigen Maßnahmen mit den Hartz-Gesetzen, der Einführung der Rente mit 67 oder der Unternehmenssteuerreform unter Peer Steinbrück von der SPD. Nur solche grundlegenden Änderungen könnten die Staatsschulden langfristig in den Griff bekommen und eine Stabilisierung der Finanzen gewährleisten.

Auswirkungen auf die politische Debatte

Trotz der dramatischen Warnungen rechnet Middelberg mit einer Mehrheit bei der geplanten Schlussabstimmung über den Bundeshaushalt am Freitag. Dies spiegelt die politische Realität wider, in der unterschiedliche Prioritäten und Interessen die Haushaltsberatung bestimmen. Seine Äußerungen zeigen jedoch, dass auch innerhalb der Unionsfraktion erhebliche Bedenken bezüglich der langfristigen Tragfähigkeit der Staatsfinanzen bestehen.

Die Sorge, dass das Land schleichend den Bach hinunterfahre, teilt Middelberg mit vielen Beobachtern. Die Kombination aus hoher Neuverschuldung, steigenden Zinskosten und dem Fehlen von Ausgabenkürzungen schafft eine Situation, die als prekär bewertet wird. Die kommenden Monate werden zeigen, ob politische Maßnahmen ergriffen werden, um diese Entwicklung aufzuhalten oder ob die prognostizierte Lücke tatsächlich Realität wird.